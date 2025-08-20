El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este miércoles
Miguel Valverde regenta el bar de la Plaza Miguelón, en La Mudarra L. Negro
Valladolid

'Miguelón', el hostelero de La Mudarra que ha recuperado los 1.500 euros que había perdido

La Guardia Civil le ha devuelto este martes este dinero, que se extravió el pasado 26 de julio en una lata de refresco

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:22

En La Mudarra, municipio con apenas 169 vecinos, la noticia ha corrido de boca en boca: la Guardia Civil ha devuelto a Miguel Valverde Frutos, ... gerente del Bar de la Plaza Miguelón, los 1.500 euros que perdió durante la celebración de una macrodiscoteca el pasado 26 de julio. El dinero apareció escondido en un bote de refresco, en las inmediaciones de los antiguos campos de fútbol. Fue un vecino quien lo encontró y de forma anónima, lo entregó en el cuartel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  2. 2 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  3. 3

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  4. 4 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  5. 5 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  6. 6

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  7. 7

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  10. 10

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Miguelón', el hostelero de La Mudarra que ha recuperado los 1.500 euros que había perdido

&#039;Miguelón&#039;, el hostelero de La Mudarra que ha recuperado los 1.500 euros que había perdido