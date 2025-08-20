'Miguelón', el hostelero de La Mudarra que ha recuperado los 1.500 euros que había perdido

En La Mudarra, municipio con apenas 169 vecinos, la noticia ha corrido de boca en boca: la Guardia Civil ha devuelto a Miguel Valverde Frutos, ... gerente del Bar de la Plaza Miguelón, los 1.500 euros que perdió durante la celebración de una macrodiscoteca el pasado 26 de julio. El dinero apareció escondido en un bote de refresco, en las inmediaciones de los antiguos campos de fútbol. Fue un vecino quien lo encontró y de forma anónima, lo entregó en el cuartel.

Miguel aún suspira cuando recuerda aquella noche, en la que la macrodisco Selvátika atrajo a toda la juventud de la comarca. Para la ocasión había montado una barra portátil en el campo de fútbol y, para organizar mejor la caja, él mismo se encargó de cobrar todos los tickets de las consumiciones. Improvisó un sistema peculiar. Guardaba los billetes en latas de refresco que él mismo había cortado previamente.

«Me compré una máquina en Aliexpress para cortar latas y hacer ceniceros y posavasos. En una lata metía los de 20 euros, en otra los de 10… y los de 50, en la cartera», cuenta. «Al recoger, me di cuenta de que la lata con los billetes de 20 euros no estaba. Seguramente se cayó de la mesa y rodó hacia fuera. Pasé dos días sin dormir, dándole vueltas y pensando dónde podía estar», prosigue este hostelero.

El bote lo encontró un vecino y lo llevó al cuartel y los agentes comenzaron las indagaciones. «Hace unos días me llamó la Guardia Civil para preguntarme si había pasado algo raro en las fiestas. Yo no caí en lo de la lata porque habían pasado muchos días. Llegué a pensar que me querían denunciar por algo. Al final, después de mucho preguntarme, se lo conté. Les describí la lata, el dinero y la forma en que lo guardaba con pelos y señales. Entonces, me dijeron que había aparecido. No me lo podía creer», confiesa el dueño del Bar Miguelón, quien asegura que nunca pensó que le hubieran robado.

«Yo siempre dije que lo había perdido yo. Y fíjate, hay gente buena, porque quien lo encontró lo devolvió. Eso dice mucho de la persona. El hecho de que me hayan devuelto el dinero me hace creer un poco más en la humanidad de la gente», prosigue.

Este martes, la Guardia Civil le hizo entrega del dinero y Miguelón solo quiere agradecer a quien tuvo el gesto de entregarlo. «Me gustaría darle las gracias un montón de veces. Porque me ha dado la vida, de verdad. No pierdo la esperanza de poder agradecérselo en persona algún día», dice mientras sirve unas cañas a su clientela.