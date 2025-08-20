Estas son las consecuencias de quedarte dinero que no te pertenece Lo que puede parecer un golpe de suerte puede conllevar una multa o incluso penas de prisión

Encontrarse un billete o algunas monedas desparramadas por el suelo cuando caminas por la calle puede parecer un golpe de suerte para muchos. Sin embargo, ese hallazgo fortuito que parece inofensivo puede acarrear problemas legales si no se actua de acuerdo a la ley. Es enconces cuando aparece un dilema moral y legal. ¿Buscar al dueño de ese dinero o guardarlo en la cartera y no decir nada a nadie?

Y es que la primera opción suele descartarse en pocos segundos, aunque es la que se debería seguir, y que puede acarrear consecuencias. Quedarse con dinero encontrado en la vía pública puede considerarse un delito de apropiación indebida. El artículo 254 del Código Penal español establece claramente las consecuencias legales de apropiarse de bienes ajenos, entre los cuales se incluye el dinero. Este artículo indica: «Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses».

Si encuentras dinero y decides quedártelo en lugar de intentar devolverlo a su dueño o entregarlo a las autoridades, estarías cometiendo un delito. Todo depende de la cantidad y las circunstancias, podrías enfrentarte a sanciones que van desde una multa hasta una posible pena de prisión, especialmente si el valor de lo encontrado supera los 400 euros.

Qué hacer si me encuentro dinero en la calle

Para evitar problemas legales, la mejor opción es intentar devolver el dinero a su dueño o, si eso no es posible, entregarlo a las autoridades. Estos son los pasos recomendados:

Intentar identificar al propietario: Si encuentras una cartera o monedero, lo más probable es que contenga documentos personales como tarjetas de crédito o identificación. En ese caso, lo ideal es contactar al dueño directamente, si es posible.

Acudir a una comisaría: Si el dinero o el objeto encontrado no tiene ningún tipo de identificación, el siguiente paso es llevarlo a una comisaría de policía. Ellos se encargarán de custodiar el dinero a la espera de que alguien lo reclame.

Devolver el dinero encontrado no solo te libera de posibles sanciones, sino que también podría traerte una recompensa legal. Si el propietario del dinero aparece y reclama lo que es suyo, la persona que lo encontró tiene derecho a un premio. El Código Civil establece que quien devuelve el dinero puede quedarse con una décima parte de la suma o del valor del bien si este supera los 12 euros.

¿Y si nadie reclama el dinero?

En este caso, después de haber pasado los dos años legales y habiendo entregado el dinero a las autoridades, nadie lo ha reclamado, la ley establece que ese dinero pasará a ser propiedad de quien lo encontró. Este proceso es completamente legal, y a partir de ese momento, la persona que encontró el dinero podrá usarlo sin temer ninguna consecuencia.

