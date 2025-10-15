El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hermanos de la cofradía, junto a la talla de Santa Teresa. Fernando Fradejas

Valladolid

Medina de Rioseco celebra la festividad de Santa Teresa de Jesús

La cofradía titular celebró la misa en presencia de la bella imagen de la santa del siglo XVII que se guarda en el Museo de Semana Santa

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:05

La Cofradía de Santa Teresa de Jesús de Medina de Rioseco celebró este miércoles, como cada 15 de octubre, la festividad de la santa fundadora ... de la Orden del Carmelo Descalzo. Una celebración que se inició a media tarde cuando los cofrades acompañaron al mayordomo de este año, Antonio Prieto, portando la vara de la hermanad, hasta la iglesia de Santa María, en la que tuvo lugar la misa, oficiada por el párroco, Alberto Rodríguez.

