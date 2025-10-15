Medina de Rioseco celebra la festividad de Santa Teresa de Jesús

La Cofradía de Santa Teresa de Jesús de Medina de Rioseco celebró este miércoles, como cada 15 de octubre, la festividad de la santa fundadora ... de la Orden del Carmelo Descalzo. Una celebración que se inició a media tarde cuando los cofrades acompañaron al mayordomo de este año, Antonio Prieto, portando la vara de la hermanad, hasta la iglesia de Santa María, en la que tuvo lugar la misa, oficiada por el párroco, Alberto Rodríguez.

La celebración estuvo presidida por la talla de Santa Teresa del siglo XVII que pertenece a la iglesia de Santa Cruz. Aunque actualmente se ubica en uno de los retablos que existen a los pies del templo, hoy Museo de Semana Santa, en su origen esta imagen estaría colocada en una pequeña hornacina debajo del Cristo de la Paz, en el retablo cuyos patronos habrían sido Pedro Ledesma de Zorrilla y su mujer, Luisa Escudero.

A la talla de la santa, para la fiesta, se la coloca una corona de plata y una pluma del mismo metal, como escritora y doctora de la Iglesia. Unos objetos que con todo cariño son custodiados por el vecino Jesús Gil, que, con gran devoción y tradición, lleva en la cofradía más de medio siglo desde que le inscribiera su padre, Antonino Gil.

Tras la misa, como es costumbre, el mayordomo obsequió al resto de cofrades con un refresco en el bar El Ruedo. La cofradía, que cuenta en la actualidad con cerca de una veintena de hermanos y hermanas, celebrará el próximo domingo la misa de difuntos. Hay que recordar que Medina de Rioseco tiene una larga tradición carmelitana.

No en vano en el municipio existieron dos conventos de la orden: el masculino de Nuestra Señora de la Encarnación (o del Carmen), fundado en 1588 y desaparecido tras los procesos desamortizadores del XIX, y el de San José de Madres Carmelitas Descalzas, de 1603, que existió hasta 2004, año en el que la comunidad abandonó la ciudad instalándose en Valladolid. Esta presencia carmelitana estaría en relación con la existencia en la localidad de la cofradía de San Teresa de Jesús, pero también las de la Virgen del Carmen y San Juan de la Cruz.