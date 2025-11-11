El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Guardia Civil, frente al centro de salud. El Norte

Valladolid

Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta

La Guardia Civil ha investigado al hombre, de unos 60 años, por un presunto delito de atentado contra personal sanitario en Santovenia de Pisuerga

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:23

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombrte por un supuesto delito de atentado contra personal sanitario, tras un altercado ocurrido el pasado 31 de octubre en el centro de salud de Santovenia de Pisuerga. Según la denuncia presentada, los hechos se produjeron alrededor de las 13:30 horas, cuando el médico salió brevemente de su consulta para dirigirse al baño. En ese momento, fue interceptado por un varón que alegaba acudir por una urgencia. A pesar de no tener cita y de que el consultorio no dispone de servicio de urgencias, el facultativo accedió a atenderle.

Durante la consulta, el paciente mostró una actitud hostil y acusó al médico de haberle tratado mal en una ocasión anterior. El profesional sanitario intentó mantener la calma y explicó que su trato había sido correcto, pero ante la insistencia y el tono agresivo del individuo, decidió no continuar con la atención médica.

El paciente respondió con amenazas verbales, indicando que presentaría una reclamación y sugiriendo que podría hacer «algo más». Al negarse a abandonar la consulta, el médico se vio obligado a interrumpir su actividad para llamar por teléfono, momento que aprovechó para trasladar las pertenencias del individuo a la sala de espera.

Fue entonces cuando el varón se dirigió al médico de forma violenta, utilizando la muleta de forma intimidatoria, e intentando agredirle con ella. El facultativo logró esquivar el golpe y refugiarse en su consulta, desde donde contactó con el servicio de emergencias 112. El agresor permaneció unos minutos más en el centro antes de marcharse.

La Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los hechos, un varón de aproximadamente 60 años, quien fue investigado por un supuesto delito de atentado a personal sanitario. El instituto armado ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid.

