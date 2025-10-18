Mayorga ensalza los encantos del pan y la lenteja de Tierra de Campos

Dice un refrán popular que Si tienes pan y lentejas, ¿de qué te quejas?, haciendo ver la preeminencia en la gastronomía más diaria y casera ... de estos dos productos tradicionales de Tierra de Campos y que Mayorga vuelve a unir felizmente durante este fin de semana en la séptima edición de una feria que consolida a la localidad terracampina en un referente nacional del pan y la lenteja de Tierra de Campos.

A media mañana de este sábado tenía lugar en el Museo del Pan la inauguración de la feria, que corría a cargo del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien, acompañado por el alcalde mayorgano, David de la Viuda, y por el presidente de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, José Andrés García, destacó de la feria que «es un proyecto que se ha mantenido en el tiempo», indicando su doble objetivo de promocionar la lenteja y el pan «como elementos básicos de la llamada dieta mediterránea, que son productos tradicionales de Tierra de Campos, y la promoción gastroturística de toda la zona para que se convierta en un foco de atracción de los visitantes de León, Palencia , Valladolid y Zamora».

Tras recordar la apuesta permanente de la institución provincial por el sector primario y, especialmente, por la agroalimentación a través de la marca Alimentos de Valladolid, el presidente de la Diputación incidió en la colaboración entre administraciones, la unión público-privada, como «la única manera de garantizar un futuro estable y sostenible de todos». No dejó de recordar que «Valladolid es una tierra llena de oportunidades», ensalzando «la feria como ejemplo de superación y orgullo del trabajo bien hecho».

Por su parte, el alcalde mayorgano expresó que le feria «es una fiesta de identidad, de orgullo y de sabor», siendo «el reflejo de una comarca que se extiende por las cuatro provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora, unida por un paisaje inmenso y por la fuerza de su gente». También deseó que la feria sirva «para celebrar lo nuestro, para compartir, para aprender, y para seguir haciendo que Tierra de Campos sea sinónimo de calidad, de futuro y de orgullo». La inauguración de la feria tenía uno de sus momentos principales cuando se llevó a cabo la entrega de la Lenteja de Oro, que otorga la IGP Lenteja de Tierra de Campos, y que este año ha recaído en la consejera de Agricultura, María González, quien , además de agradecer el reconocimiento, exaltó el sector primario de Castilla y León.

Repartida en dos escenarios, la feria, con cientos de visitantes en su primera jornada, acoge en el Museo del Pan todo lo relacionado con este producto, con once expositores de panadería y repostería artesanal, siendo la bella iglesia de Santa Marina la sede de la feria de la lenteja, con quince expositores que muestran la riqueza y versatilidad de este producto emblemático de Tierra de Campos. Como novedad, la plaza de España alberga el Autobús Foodtruck de Alimentos de Valladolid, un espacio dinámico en el que se ofrecen degustaciones, catas y presentaciones de productos de la marca de calidad.

La programación de la feria incluye actividades para toda la familia: talleres infantiles de panadería, concursos gastronómicos, actuaciones teatrales y conciertos de música folk y pop-rock. Entre las citas destacadas se encuentran el showcooking de Alimentos de Valladolid, la cata de vinos ganadores del Concurso Vino del Museo 2025 o los conciertos de Guille Jové y el tributo El Viaje de Copperpot. El domingo la feria culminará con degustaciones de sopas de ajo castellanas y el concierto de DyD, que pondrá el broche final a esta importante cita gastronómica.

Para facilitar el acceso a la feria, la Diputación de Valladolid pone a disposición del público autobuses desde la Plaza de San Pablo con salida el domingo a las 10.00 horas y regreso a las 14.30 horas.