Mayorga acogerá este fin de semana la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos Esta nueva edición, que incorpora el autobús foodtruck de Alimentos de Valladolid, contará con un total de 26 expositores

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

La localidad vallisoletana de Mayorga acogerá los días 18 y 19 la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos 2025, que se repartirá en dos escenarios, el Museo del Pan y la iglesia de Santa Marina, para consolidar así su papel como gran cita gastronómica y cultural del otoño en la provincia. Organizada por la Diputación de Valladolid, Valladolid Avanza, el Ayuntamiento de Mayorga y la IGP Lenteja de Tierra de Campos, cuenta con la colaboración de las diputaciones de León, Palencia y Zamora, además de la marca de garantía Pan de Valladolid y Alimentos de Valladolid.

Durante dos jornadas, Mayorga se convertirá en el epicentro de la gastronomía regional con un programa que incluye catas, degustaciones, showcooking, talleres, concursos y conciertos dirigidos a todos los públicos. El Museo del Pan acogerá la Feria del Pan, con 11 expositores de panadería y repostería artesanal, mientras que la Iglesia de Santa Marina será sede de la Feria de la Lenteja, con 15 expositores que muestran la riqueza y versatilidad de este producto emblemático de Tierra de Campos.

Como novedad, la plaza de España albergará el autobús foodtruck de Alimentos de Valladolid, un espacio dinámico en el que se ofrecerán degustaciones, catas y presentaciones de productos de la marca de calidad. Durante el acto inaugural, que tendrá lugar el sábado 18 a las 11:30 horas en el Museo del Pan, se hará entrega de la distinción 'Lenteja de Oro 2025', en reconocimiento a la labor de apoyo y promoción de la legumbre de Tierra de Campos.

La programación incluye actividades para toda la familia: talleres infantiles de panadería, concursos gastronómicos, actuaciones teatrales y conciertos de música folk y pop-rock. Entre las citas destacadas se encuentran el showcooking de Alimentos de Valladolid, la cata de vinos ganadores del Concurso Vino del Museo 2025, o los conciertos de Guille Jové y el tributo El Viaje de Copperpot. El domingo 19 de octubre, la jornada culminará con degustaciones de sopas de ajo castellanas y el concierto de DyD, que pondrá el broche final a esta cita gastronómica.

Autobuses y entradas

Para facilitar el acceso a la feria, la Diputación de Valladolid pone a disposición del público autobuses desde la Plaza de San Pablo. El sábado 18 de octubre con salida a las 10:00 horas y regreso 14:30 horas, y una segunda salida a las 16:00 horas con regreso a las 21:00 horas.

Por su parte, el domingo día 19 habrá una única salida a las 10:00 horas con regreso a las 14:30 horas. El precio del billete es de 5 euros para los socios de Amigos de la Provincia y de 7 euros para el público general.