Maruja Cuéllar.
Obituario

Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar

Fallecida a los 92 años, deja en su familia, de nueve hijos, consortes, nietos y bisnietos, un modo muy personal de celebrar lo sencillo, con cercanía, generosidad y sentido del humor

Luis Sánchez-Merlo

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:01

Nacida en 1933, María Ángeles (Maruja) Cuéllar González vino al mundo en un tiempo difícil, marcado por la inquietud de una Europa al borde de ... la guerra, ha fallecido estos días. Su vida abarcó casi un siglo de transformaciones y desafíos: del carbón a la inteligencia artificial, de la radio familiar al universo digital. Fue niña en los años de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial, con una infancia de privaciones, a caballo entre Vallelado (Segovia) bastión familiar, y Valladolid, donde sus padres regentaban una carnicería en el mercado del Val.

