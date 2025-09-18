El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván Velasco Hernández en una foto cedida por sus allegados El Norte
Obituario

La inesperada despedida de Iván

La repentina marcha de Iván Velasco Hernández ha dejado huella en el rugby vallisoletano, en el trabajo y en la vida

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:18

«Iván tenía una luz especial», recuerda con emoción su amigo Javier Bernardino. «Nunca te dejaba tirado, jamás una mala palabra. Siempre estaba ahí. Él ... era único». Esa es quizá la definición más sincera de Iván Velasco Hernández, que falleció este miércoles, a los 45 años de edad, dejando un vacío inmenso entre sus familiares y amigos.

