Primeros encontronazos entre manifestantes y policías en la salida de la Vuelta en Valladolid
Gregorio Marbán durante su etapa de jefe superior de Policía en Asturias El Norte

Obituario

Adiós al exjefe superior de Policía en Asturias que nació en Urueña

Gregorio Marbán falleció el pasado fin de semana a los 89 años con una importante trayectoria profesional que dejó una profunda huella en todos sus destinos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:30

La historia de la Policía Nacional, en especial la de Valladolid, Navarra y Asturias, guarda un lugar especial para Gregorio Marbán Corral, que fallecía este fin de semana a los 89 años con una importante trayectoria profesional que dejó una profunda huella en todos sus destinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

