Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández

Mayorga está de luto. Este sábado pasado fallecía de madrugada el encargado y oficial de los trabajadores municipales, Francisco Fernández, de 69 años, toda una ... institución en la vida municipal diaria de la localidad. La noticia llegaba al pueblo muy de mañana, con gran sorpresa y consternación. Ese día era el señalado por el Ayuntamiento mayorgano para entregar los pellejos que se van a quemar el próximo 27 de septiembre en la Procesión Cívica del Vítor. A las 8.00 horas, ante la tardanza de Francisco para abrir las puertas de la nave municipal y empezar a entregar los pellejos, ya que se caracterizaba por su puntualidad y compromiso con su trabajo, se empezó a buscar la razón a no haberse presentado, no tardando en conocerse que había sido encontrado muerto en su casa.

Desde la redes sociales municipales se expresaba «el más profundo pesar por el fallecimiento repentino de nuestro querido compañero», a la vez que se destacaba que «su dedicación, compromiso y esfuerzo marcaron de manera imborrable la vida laboral y personal de todos los que tuvimos el honor de compartir el día a día con él», señalando que «con su partida, nuestro municipio pierde a un gran profesional y vecino», a la vez que, en nombre de la corporación municipal y de toda la plantilla del Ayuntamiento, se trasladaba las más sinceras condolencias «a su familia, amigos y allegados en estos momentos de dolor».

Por su parte, el alcalde, David de la Viuda, manifestó que «estos dos años he tenido la suerte como alcalde de conocer y compartir muchos momentos con Francisco», destacando que «siempre me quedará el recuerdo de su cercanía, su manera de trabajar y su gran compromiso». Además, aseguró que «hoy me duele despedir, no solo a un compañero, sino a una persona que me ayudó a ser alcalde y que quería que todo lo que hiciera saliera bien», porque «todas las mañanas a primera hora hablábamos por el bien de Mayorga», enviando un abrazo a su familia con un «te voy a echar de menos».

Hablar de Francisco Fernández en Mayorga era hacerlo de una constante presencia en todo lo municipal, que se hacía más visible en el mes de septiembre las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, coordinando el montaje de la plaza de toros portátil en la plaza de España, colocación de talanqueras, movimiento de las reses para todos los festejos taurinos o de estar pendiente de muchas de las actividades del programa festivo en un trabajo que no tenía horarios.

Durante muchos años ha sido el encargado de llenar de pez los pellejos de la Procesión Cívica del Vítor que llegaban recién fabricados de Covarrubias, antes de sumergirles en grandes tinajas de vino con el fin de que fueran lo más parecidos a aquellos viejos pellejos de vino que sirvieron de antorchas cuando llegó en 1752 la segunda reliquia del santo pretende. Se ha pretendido siempre que cuando quemen cada 27 de septiembre desprendan esa mezcla de olor a pez y vino tan característico del Vítor.

En unos días, Francisco iba a vivir sus últimas fiestas patronales como encargado municipal antes de que el 20 de noviembre se jubilase a los 70 años.