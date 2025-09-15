El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Francisco Fernández, en una foto de hace años, en la entrega de los pellejos Miguel G. Marbán

Obituario

Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández

Este mayorgano, como encargado y oficial de los trabajadores municipales, era el responsable de buena parte de la vida municipal de la localidad, en especial de sus fiestas del Vítor

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:18

Mayorga está de luto. Este sábado pasado fallecía de madrugada el encargado y oficial de los trabajadores municipales, Francisco Fernández, de 69 años, toda una ... institución en la vida municipal diaria de la localidad. La noticia llegaba al pueblo muy de mañana, con gran sorpresa y consternación. Ese día era el señalado por el Ayuntamiento mayorgano para entregar los pellejos que se van a quemar el próximo 27 de septiembre en la Procesión Cívica del Vítor. A las 8.00 horas, ante la tardanza de Francisco para abrir las puertas de la nave municipal y empezar a entregar los pellejos, ya que se caracterizaba por su puntualidad y compromiso con su trabajo, se empezó a buscar la razón a no haberse presentado, no tardando en conocerse que había sido encontrado muerto en su casa.

