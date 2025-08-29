Manuel Carrasco pone a vibrar Medina del Campo ante un público «salvaje»

La imagen parece sacada de una novela histórica. El Castillo de la Mota dominando la villa y toda su extensa comarca, el escenario convertido en ... una especie de selva con hojas y enredaderas alrededor de un círculo repleto de focos enfocando al público, un inicio de concierto con un vídeo lanzando flechas, que parecen ser lanzadas desde el castillo, y un público «salvaje» entregado a la voz del artista onubense.

Manuel Carrasco y su gira, Tour Salvaje -que lleva recorriendo nuestro país desde mayo y terminará en octubre en Barcelona- han puesto a vibrar al público de Medina del Campo, que ha conseguido agotar las entradas del concierto. En una declaración de intenciones Manuel Carrasco prometía regalar a los medinenses una noche «salvaje», en honor al nombre de su último álbum, 'Pueblo Salvaje', y el artista cumplía aunque 40 minutos más tarde de la hora prevista y bajo los silbidos del público.

En blanco y negro en la pantalla principal del escenario se proyectaba un video en el que un indígena removía la tierra y conseguía que una planta verde floreciese de la tierra seca. Acto seguido se desataba la locura. Clips de flechas, caballos trotando y ballenas en el agua -entre otras especies animales- se entremezclaban con sonidos de la naturaleza, pájaros, lluvia, tormenta, aire.

Varios fogonazos de fuego, lanzados en vertical, y un humo denso en el escenario anunciaban la aparición del cantante y el grito ensordecedor del público recibía a Manuel Carrasco. 'El Grito del Niño' era la primera canción que el artista interpretaba, guitarra en mano, para dar las «buenas noches» al público asistente.

Aunque el tiempo, con una bajada brusca del mercurio, no acompañaba demasiado y el público tenía que disfrutar del concierto equipado con chaquetas y sudaderas entre la gran mayoría del público rápidamente Manuel Carrasco calentaba a los asistentes con sus canciones. Con un poco más de ritmo que el tema anterior, el público enloquecía con la segunda canción de la noche. 'Pueblo Salvaje', el single que da nombre a su último trabajo, obligaba a los medinenses, y vecinos de la provincia y varios rincones de España, a saltar y darlo todo. El fuego, procedente de varios tiradores del escenario, se colaba en la postal de la noche como uno más, y sonaba al son del estribillo de la música.

'Hay que vivir el momento', del álbum 'Corazón y flecha' no daba descanso ni tiempo a coger a aire. El pueblito coreaba al unísono las estrofas en las que Manuel Carrasco apuntaba con el micrófono al público. «Hay que vivir el momento» era la frase que más sonaba a coro y se notaba que allí todo el mundo estaba predispuesto a cumplir con la premisa. Con ritmo un tanto country, bastante acorde con el vestuario de Carrasco durante la primera parte del show, la canción invitaba a bailar.

Al cierre de esta edición 8.000 personas disfrutan del concierto y las canciones de Manuel Carrasco en el Castillo de la Mota de Medina del Campo con previsión de terminar cerca de la medianoche.