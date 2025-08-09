Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

«Qué pena», «qué mal está todo», «¿nadie puede hacer nada?». Son algunas de las expresiones más repetidas en los últimos tiempos por los aledaños ... del histórico Monasterio de La Santa Espina, un emblemático lugar de la provincia vallisoletana con restos cistercienses del siglo XII y otros muchos datos históricos relevantes.

La maleza en los tejados y paredes exteriores de la iglesia, los restos de basura en los descuidados jardines, bancos de la iglesia deteriorados en el exterior, cristales rotos en las farolas y visión general de desorden ofrecen una imagen de «abandono», como reconocen los vecinos del pueblo, acostumbrados a un «espacio muy cuidado y protegido en épocas anteriores».

Un recorrido por el bar, la oficina de turismo o las tertulias vecinales en las puertas de las casas permiten llegar a la misma conclusión tras recoger sus palabras: sensación de «abandono» y «deterioro» y también «tristeza» por comprobar cómo este paraje tan conocido y valioso por su historia y arte sufre «daños irreparables».

Hace tres años, los Hermanos de La Salle, por falta de personal, tuvieron que dejar en manos de la Fundación Educatio Servanda las instalaciones, que albergan no solo los valiosos edificios monásticos, sino también la Escuela de Capacitación Agraria más antigua de España, una formación que depende de la Junta de Castilla y León y que siguen en torno a cien alumnos cada curso.

Con la nueva dirección, han cambiado las normas de la parroquia. «Hay que pedir permiso para entrar en la iglesia», señala una residente, que asegura que ahora ya no hay misa fija todos los domingos, como antes. Otra novedad es la celebración de banquetes de bodas y otros eventos privados en el interior del monasterio, «lo que pone en peligro el patrimonio», opinan los vecinos, que prefieren mantener el anonimato.

Ampliar Lateral del Monasterio de la Santa Espina. Rodrigo Ucero

El alcalde de la pedanía de La Santa Espina, Luis Miguel Puerta, busca soluciones: «Intentamos adaptarnos a la nueva situación, porque tenemos que convivir».

La Santa Espina es uno de los lugares más visitados de la provincia de Valladolid desde siempre. Alberga el monasterio del Císter, con historia que arranca en 1147, cuando la reina Sancha de Castilla se hizo con una espina de la corona de Cristo, hoy en la iglesia. También en este lugar se reconocieron como hermanos el rey Felipe II y Juan de Austria, en el transcurso de una cacería, y así aparece inscrito en un monolito colocado por la Universidad de Valladolid en los años 40. Las tropas de Napoleón acamparon en sus inmediaciones o durante la Guerra Civil fue campo de refugiados, entre otros muchos apuntes para la historia reciente.