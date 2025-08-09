El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado actual del Monasterio de La Santa Espina con maleza en el entorno. Rodrigo Ucero

Valladolid

Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

Tras dejar hace tres años los Hermanos de La Salle el emblemático lugar con valiosos restos cistercienses del siglo XII, las instalaciones han sufrido un gran «deterioro»

L. S. J.

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:54

«Qué pena», «qué mal está todo», «¿nadie puede hacer nada?». Son algunas de las expresiones más repetidas en los últimos tiempos por los aledaños ... del histórico Monasterio de La Santa Espina, un emblemático lugar de la provincia vallisoletana con restos cistercienses del siglo XII y otros muchos datos históricos relevantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  2. 2

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  3. 3

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  4. 4

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  5. 5 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  8. 8

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre
  9. 9 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  10. 10

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio