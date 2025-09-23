Licitado el acceso norte al polígono de Medina de Rioseco con una inversión de 2,1 millones La actuación mejorará la conectividad y permitirá dotar de accesos adecuados y seguros al futuro polígono, situado en la margen izquierda de la carretera N-601

La Junta de Castilla y León licitó las obras del nuevo acceso superior y cuatro ramales que facilitarán las entradas adecuadas y seguras para el tráfico rodado al futuro polígono industrial Alto de San Juan, situado en la margen izquierda de la carretera N-601, en Medina de Rioseco. El presupuesto de licitación es de 2,1 millones de euros y el plazo de ejecución será de nueve meses, según un comunicado recogido por Ical.

El tramo afectado está entre los kilómetros 234+616 y 235+209, tras la travesía de Medina de Rioseco sentido León, en entorno agrícola. Esta actuación «favorecerá» la implantación de nueva actividad industrial, «mejorando la conectividad y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comarca de Tierra de Campos».

Las principales actuaciones serán un nuevo paso superior, concretamente un puente isostático de 17,5 metros de luz libre y 10,3 de ancho, con gálibo de 5,5 metros. Dispondrá de una calzada de siete metros (dos carriles de 3,5 metros), arcenes de un metro, estribos de hormigón armado, tablero de 20,6 metros conformado por cinco vigas tipo DT-100 y sistema de pretil metálico de seguridad conforme a la normativa UNE-1317 H-2.

Además, en cuanto a los ramales y viales se construirán ocho viales principales, con carriles de aceleración y deceleración, así como glorietas con un radio interior de 15 metros y calzada de cinco metros. Los firmes se ejecutarán con suelo-cemento y mezclas bituminosas.

En cuanto al drenaje, se prolongarán las obras de drenaje transversal, con ejecución de cunetas, bajantes y colectores de aguas pluviales, con el fin de garantizar la correcta evacuación del agua y la durabilidad de los firmes. Por último, se instalará una señalización horizontal y vertical, además de sistemas de contención mediante barreras de seguridad y pretiles metálicos.