La Junta invierte 122.508 euros en la mejora energética y de accesibilidad del IES Las Salinas de Valladolid La actuación se ha centrado en sustituir las carpinterías exteriores deterioradas, mejorar la estanqueidad del edificio y modernizar el sistema de calefacción

Miércoles, 3 de diciembre 2025

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, visitó hoy el IES Las Salinas para comprobar sobre el terreno el resultado de las obras de renovación y mejora energética ejecutadas en el centro. La Junta de Castilla y León finalizó una actuación centrada en sustituir las carpinterías exteriores deterioradas, mejorar la estanqueidad del edificio y modernizar el sistema de calefacción con una inversión de 122.508 euros.

Las carpinterías exteriores originales del centro, de tipo corredera metálica y sin rotura de puente térmico, presentaban deficiencias de bienestar y eficiencia energética, por lo que se sustituyeron por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y persianas de lamas. Además, se renovaron las puertas del polideportivo por otras con las mismas prestaciones.

La intervención realizada por la Junta ha permitido modernizar el sistema de calefacción, ya que carecía de uno adecuado para la regulación horaria. Por ese motivo, se ha instalado un nuevo sistema de control en el cuarto de calderas, que permite la programación de circuitos y horarios, con opción de tele gestión.

Acercando la Constitución a los estudiantes

Alonso aprovechó su visita al centro para mantener una charla con 64 alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria con motivo del aniversario de la Constitución Española. Durante el encuentro, Alonso explicó a los jóvenes los principios esenciales sobre los que se articula la Carta Magna y la trascendencia que tiene como norma suprema del ordenamiento jurídico y marco fundamental de convivencia.

La delegada recordó que «la Constitución nos permite convivir en libertad, protege nuestros derechos e impulsa nuestros deberes como ciudadanos», subrayando la necesidad de que los jóvenes conozcan el texto constitucional para comprender mejor el funcionamiento de las instituciones y el papel de cada persona en la sociedad democrática.

Durante la charla, los estudiantes plantearon numerosas preguntas sobre la elaboración de la Constitución, la división de poderes, los derechos fundamentales o la forma en que se aplican hoy algunos de sus preceptos. Alonso respondió a todas ellas, destacando el espíritu de participación y curiosidad de los jóvenes, y agradeciendo al profesorado del centro el trabajo diario de formación en ciudadanía y valores democráticos.