El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IES Las Salinas de Laguna de Duero. El Norte

La Junta invierte 122.508 euros en la mejora energética y de accesibilidad del IES Las Salinas de Valladolid

La actuación se ha centrado en sustituir las carpinterías exteriores deterioradas, mejorar la estanqueidad del edificio y modernizar el sistema de calefacción

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:50

Comenta

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, visitó hoy el IES Las Salinas para comprobar sobre el terreno el resultado de las obras de renovación y mejora energética ejecutadas en el centro. La Junta de Castilla y León finalizó una actuación centrada en sustituir las carpinterías exteriores deterioradas, mejorar la estanqueidad del edificio y modernizar el sistema de calefacción con una inversión de 122.508 euros.

Las carpinterías exteriores originales del centro, de tipo corredera metálica y sin rotura de puente térmico, presentaban deficiencias de bienestar y eficiencia energética, por lo que se sustituyeron por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y persianas de lamas. Además, se renovaron las puertas del polideportivo por otras con las mismas prestaciones.

Noticias relacionadas

La Junta convocará 970 plazas de Secundaria y 36 para escuelas de idiomas y conservatorios

La Junta convocará 970 plazas de Secundaria y 36 para escuelas de idiomas y conservatorios

Los maestros de Castilla y León cobran 550 euros menos que los mejor pagados de España

Los maestros de Castilla y León cobran 550 euros menos que los mejor pagados de España

La intervención realizada por la Junta ha permitido modernizar el sistema de calefacción, ya que carecía de uno adecuado para la regulación horaria. Por ese motivo, se ha instalado un nuevo sistema de control en el cuarto de calderas, que permite la programación de circuitos y horarios, con opción de tele gestión.

Acercando la Constitución a los estudiantes

Alonso aprovechó su visita al centro para mantener una charla con 64 alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria con motivo del aniversario de la Constitución Española. Durante el encuentro, Alonso explicó a los jóvenes los principios esenciales sobre los que se articula la Carta Magna y la trascendencia que tiene como norma suprema del ordenamiento jurídico y marco fundamental de convivencia.

La delegada recordó que «la Constitución nos permite convivir en libertad, protege nuestros derechos e impulsa nuestros deberes como ciudadanos», subrayando la necesidad de que los jóvenes conozcan el texto constitucional para comprender mejor el funcionamiento de las instituciones y el papel de cada persona en la sociedad democrática.

Durante la charla, los estudiantes plantearon numerosas preguntas sobre la elaboración de la Constitución, la división de poderes, los derechos fundamentales o la forma en que se aplican hoy algunos de sus preceptos. Alonso respondió a todas ellas, destacando el espíritu de participación y curiosidad de los jóvenes, y agradeciendo al profesorado del centro el trabajo diario de formación en ciudadanía y valores democráticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  4. 4

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  5. 5

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  6. 6 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  7. 7 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta invierte 122.508 euros en la mejora energética y de accesibilidad del IES Las Salinas de Valladolid

La Junta invierte 122.508 euros en la mejora energética y de accesibilidad del IES Las Salinas de Valladolid