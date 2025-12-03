El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Educación, Rocío Lucas (segunda por la derecha), este miércoles en una jornada en Valladolid. Leticia Pérez/Ical

Castilla y León

La Junta convocará 970 plazas de Secundaria y 36 para escuelas de idiomas y conservatorios

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero y las pruebas están previstas para junio de 2026

E. N.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

La Consejería de Educación comunicó este miércoles a los representantes de las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial -Csif, Anpe, StesCyL-i, CCOO y UGT-SP- que la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, previsto para junio de 2026, contará con un total de 1.006 plazas, divididas en 31 especialidades de Secundaria y Formación Profesional (970 puestos), una para el Cuerpo de Profesores de Música (11 de Piano) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 de Inglés).

Asimismo, se han dado a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades del más de millar de plazas que se convocarán en este concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero.

En concreto, según un comunicado de la Consejería de Educación recogido por la Agencia Ical, para Secundaria, se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, con pruebas en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las escuelas oficiales de idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés, con exámenes en Ávila.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  6. 6 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  7. 7

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  8. 8

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  9. 9 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16
  10. 10 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta convocará 970 plazas de Secundaria y 36 para escuelas de idiomas y conservatorios

La Junta convocará 970 plazas de Secundaria y 36 para escuelas de idiomas y conservatorios