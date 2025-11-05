El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración motera de Íscar en una edición anterior. A. S.

Valladolid

Íscar calienta motores para la XVII Kedada Motera Acerela Manolete

La cita motera reunirá a un millar de aficionados con ruta, exhibiciones y premios en una jornada que mantiene vivo el espíritu motero desde 2006

Andrea Sánchez Casado

Andrea Sánchez Casado

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El próximo 8 de noviembre, Íscar volverá a rugir con el sonido de los motores. El Motoclub Acerela Manolete celebra su XVII Kedada Motera, una ... cita ya veterana del calendario provincial que reúne a cientos de aficionados a las dos ruedas en un ambiente festivo y familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  2. 2 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  3. 3 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  4. 4 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  5. 5

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  6. 6

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  7. 7

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  8. 8 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  9. 9 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Íscar calienta motores para la XVII Kedada Motera Acerela Manolete

Íscar calienta motores para la XVII Kedada Motera Acerela Manolete