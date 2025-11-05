Íscar calienta motores para la XVII Kedada Motera Acerela Manolete

El próximo 8 de noviembre, Íscar volverá a rugir con el sonido de los motores. El Motoclub Acerela Manolete celebra su XVII Kedada Motera, una ... cita ya veterana del calendario provincial que reúne a cientos de aficionados a las dos ruedas en un ambiente festivo y familiar.

La organización espera reunir unos 250 inscritos y entre 700 y 800 visitantes, lo que supone alrededor de un millar de moteros circulando y disfrutando de la jornada. «Los últimos cinco años hemos logrado vender todas las inscripciones. No queremos una fiesta motera muy masificada, ya que contamos con pocos medios», explica Roberto Hermosa, presidente del motoclub, quien recuerda que «hace tres años vendimos todas las inscripciones en apenas 43 minutos».

La kedada nació en 2006, y aunque en sus primeras ediciones se celebraba en julio, el paso a fechas otoñales se ha consolidado como una seña de identidad. «La evolución ha sido dura —admite Hermosa—, hemos tenido de todo: calor, frío y hasta lluvia torrencial. Pero seguimos adelante, con la misma ilusión que el primer día».

Un programa con alma y gasolina

El programa de este año tiene como plato fuerte la «Ruta de los Manoletes», que partirá desde la Plaza Mayor de Íscar a las 11:25 horas. Cientos de motos recorrerán varios pueblos de la comarca con tres paradas programadas. Como novedad, este año habrá una exhibición de dos jóvenes pilotos iscarienses de 5 y 7 años, que demostrarán su talento en la Plaza Mayor a las 20:30 horas.

«Espero que esto les sirva de catapulta para verles en un futuro en otras competiciones, porque madera de pilotos tienen», comenta Hermosa. Durante la jornada también se entregarán premios al motero más lejano, al motoclub más numeroso y un reconocimiento especial que varía cada edición, además de comida motera, sorteos y el mejor ambiente.

Espíritu motero y raíces locales

El presidente subraya que la cita «es la tercera más antigua de la provincia, solo por detrás de Pingüinos y Motauros, y mantiene vivo el espíritu de la concentración Las Nieblas, que también se celebraba en Íscar». Para Roberto Hermosa, acoger esta kedada cada año «es un orgullo y una responsabilidad: somos un grupo de amigos que llevamos diecisiete ediciones, excepto los dos años de pandemia, y nos gustaría seguir muchos más, aunque los años ya pesan».

En cuanto al ambiente, el club confía en vivir una jornada segura y divertida: «Esperamos un ambiente saludable como siempre, sin accidentes ni percances… y que la lluvia nos respete», desea el presidente.

El 80% de las inscripciones proceden de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, aunque este año ya hay confirmados moteros gallegos y, en otras ediciones, han llegado participantes desde Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Madrid.

Un mensaje a los moteros

Hermosa anima a todos los aficionados a no dejar pasar la ocasión: «El mensaje es de olvidarse de mirar el tiempo en el móvil e inscribirse lo antes posible, ya que hay plazas limitadas.»

Y lanza también una reflexión final y sincera: «Agradezco a todos los colaboradores y patrocinadores, y pido una mayor implicación del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta para que estas fiestas moteras no desaparezcan. Esperamos no ser otro Íscarcup que tuvo que marcharse por falta de apoyo, porque todo esto se levanta con un presupuesto mínimo.»