El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del Visado Gastronómico. A. S. C.

Íscar impulsa el Visado Gastronómico como escaparate del talento hostelero local

Seis establecimientos de la villa competirán en una iniciativa que apuesta por la innovación culinaria y el turismo de proximidad

Andrea Sánchez Casado

Andrea Sánchez Casado

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Este fin de semana Íscar acogerá una nueva edición del Visado Gastronómico, cita culinaria que reúne a los principales establecimientos hosteleros de la localidad en ... torno a la innovación y la calidad en la cocina. La presentación oficial del evento tuvo lugar en la Casa Consistorial de Íscar, en un acto presidido por el alcalde José Andrés Sanz y el concejal de Hostelería y Comercio, José María Sánchez, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa como motor de promoción turística y apoyo a la hostelería local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  8. 8

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo
  9. 9

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  10. 10 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Íscar impulsa el Visado Gastronómico como escaparate del talento hostelero local

Íscar impulsa el Visado Gastronómico como escaparate del talento hostelero local