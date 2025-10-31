Íscar impulsa el Visado Gastronómico como escaparate del talento hostelero local
Seis establecimientos de la villa competirán en una iniciativa que apuesta por la innovación culinaria y el turismo de proximidad
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:43
Este fin de semana Íscar acogerá una nueva edición del Visado Gastronómico, cita culinaria que reúne a los principales establecimientos hosteleros de la localidad en ... torno a la innovación y la calidad en la cocina. La presentación oficial del evento tuvo lugar en la Casa Consistorial de Íscar, en un acto presidido por el alcalde José Andrés Sanz y el concejal de Hostelería y Comercio, José María Sánchez, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa como motor de promoción turística y apoyo a la hostelería local.
Durante el acto se presentaron las tapas de los establecimientos participantes: Cafetería La Oficina, Restaurante Kilombo, Bar Central, Bar Travieso, Bar El Puente y The Dolphin's Tavern, que este año sorprenden con originales propuestas con nombres tan sugerentes como SinCera, Cántabro en Tokio, Centralito, Canalla, Gadus y Liebreton.
Los hosteleros competirán por tres reconocimientos: el Visado de Oro (1.300 euros, trofeo y diploma), el Visado de Plata (700 euros, trofeo y diploma) y el Visado Popular (400 euros, trofeo y diploma), este último elegido por votación del público tras completar sus cinco consumiciones selladas. Además, los consumidores también podrán optar a premios en metálico y experiencias gastronómicas, incluyendo cuatro sorteos de 100 euros, un premio especial de 100 euros en Instagram por compartir una foto con una tapa participante y dos cursos de cocina en la Escuela Internacional de Cocina, valorados en 65 euros cada uno.
La tapa, a 2,50 euros
El precio de la tapa será de 2,50 euros (sin bebida), y la entrega de premios se celebrará el próximo lunes. El Ayuntamiento de Íscar invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana «para saborear Íscar con los cinco sentidos», apoyando al sector hostelero local y descubriendo el talento culinario de la villa.
En la presentación del Visado participaron Javier San Segundo, responsable comercial de la Escuela Internacional de Cocina, y Marta Gutiérrez y Sandra Díaz, coorganizadoras del evento junto al Ayuntamiento. También asistió Moisés Santana, diputado provincial y presidente del Patronato de Turismo y Alimentos de Valladolid, además de los miembros del jurado de esta edición: Alejandro San José (responsable del restaurante de comida mexicana Habanero Taquería en Valladolid y ganador del premio a la Mejor tapa de España con su creación 'Salbut Criollo' en 2021; Jorge Guerra (influencer de contenido gastronómico conocido por su cuenta 'Guerra te lía', dedicada a recorrer bares y restaurantes de Valladolid probando y puntuando platos y compartiendo sus experiencias en redes sociales) y Óscar Herrero Sánchez (profesor en @escuelacocinavalladolid y Jefe de cocina en Zarabanda by Ramiro's, entre otros).
