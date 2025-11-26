Informes de Meta y Google descartan un caso de chantaje sexual por redes en Peñafiel

Entró en las pesquisas porque el número de la cuenta bancaria en la que supuestamente la víctima tenía que enviar el dinero era el del ... investigado. Pero no se han encontrado más indicios después de que en junio de este año una joven de la comarca de Peñafiel presentara una denuncia al estar siendo chantajeada por Instagram por una persona. La obligaban a completar pagos para evitar que se empezaran a difundir fotos íntimas de ella.

Con esos mensajes recibidos de forma privada por la red social, la mujer trasladó pantallazos de esa conversación a la Guardia Civil. Facilitaba el nombre de usuario del perfil, así como un IBAN en el que supuestamente tenía que hacer transferencias. Con esos mimbres, el instituto armado tenía que tirar del hilo en lo que se presumía que era un caso de 'sexting' en Peñafiel. Averiguaciones en las que salió el nombre del investigado, que ha mantenido esa condición hasta que recientemente el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha archivado la causa «al no haber bastantes indicios de criminalidad».

Pero había que atar el resto de cabos y enlazar esa cuenta bancaria con el perfil de Instagram desde el que se llevó a cabo el chantaje. Y ahí, con un nombre público de un conglomerado de letras, se pudo certificar que el correo con el que se creó la cuenta no tiene «ninguna relación con el investigado». Así lo certifica Meta, la empresa de Instagram, que ha facilitado al juzgado el correo exacto del perfil desde el que se solicitó el dinero y que supuestamente sería de otra persona.

«No tienen vinculación»

De igual forma, la autoridad judicial solicitó a Google el correo electrónico con el que se abrió la cuenta bancaria para recibir el dinero de la supuesta extorsión. Las conclusiones de ese informe, además de corroborar que es el del investigado, «no tienen vinculación» con el perfil de Instagram.

«En último término no se ha realizado pago alguno en la cuenta bancaria, según declaró la denunciante, por lo que tampoco puede deducirse que el investigado tuviera conocimiento del origen fraudulento de la transferencia. En este contexto probatorio, no se puede colegir que tuviera dominio de la acción ilícita, así que se procede al sobreseimiento a salvo que surjan nuevos datos en la investigación», concluye la titular del juzgado en su auto de archivo.

Desde las autoridades se recomienda siempre que no se envíen fotos privadas a terceras personas bajo ningún concepto, además de denunciar todos los casos para que se inicien investigaciones.