Imagen de archivo de varios jóvenes con el móvil. Debajo a la derecha, una pequeña imagen de Peñafiel. Valerio Merino

Valladolid

Informes de Meta y Google descartan un caso de chantaje sexual por redes en Peñafiel

La víctima denunció que le habían pedido dinero por unas fotografías íntimas desde un perfil de Instagram, cuyo titular no corresponde con la cuenta del investigado

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Entró en las pesquisas porque el número de la cuenta bancaria en la que supuestamente la víctima tenía que enviar el dinero era el del ... investigado. Pero no se han encontrado más indicios después de que en junio de este año una joven de la comarca de Peñafiel presentara una denuncia al estar siendo chantajeada por Instagram por una persona. La obligaban a completar pagos para evitar que se empezaran a difundir fotos íntimas de ella.

