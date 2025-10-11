El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un pleno en el Ayuntamiento de Laguna. En el círculo, Juan Carlos Rodríguez. El Norte

Independientes por Laguna tilda de «falsas» las acusaciones contra Juan Carlos Rodríguez

Niega que el concejal de esta formación haya tenido actitudes violentas o machistas

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:36

Independientes por Laguna ha denunciado «la manipulación y el intento de desprestigio político» que la oposición ha querido «orquestar» en torno a la figura del concejal Juan Carlos Rodríguez a raíz de una moción presentada para su reprobación por «supuestas actitudes violentas».

La moción presentada para reprobar al concejal «no solo se basaba en acusaciones falsas», sino que además fue rechazada por el Pleno, lo que, a su juicio, evidencia, que la mayoría de los representantes «no dio credibilidad a semejante farsa».

La formación expresa su rechazo al intento de la oposición de utilizar el Pleno como escenario para una maniobra política. Posteriormente, se han publicado noticias que acusan al concejal de actitudes machistas, «algo totalmente falso y carente de cualquier evidencia».

«Desde el grupo municipal Independientes por Laguna seguiremos actuando con responsabilidad, cercanía y sentido común, defendiendo los intereses de nuestros vecinos por encima de los intereses partidistas. No participaremos en el circo político que algunos pretenden montar para tapar su ineficacia», subrayan en una nota de prensa.

En su opinión, el «intento de ensuciar la imagen de un representante público mediante falsedades no debilita a quien es atacado, sino que retrata a quienes utilizan la mentira como herramienta política dejando claro quiénes están dispuestos a mentir para hacer ruido y quiénes seguimos trabajando con rigor por nuestros vecinos».

