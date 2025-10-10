El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El pleno en el que el concejal realizó las declaraciones. En detalle, Juan Carlos Rodríguez.

Valladolid

Un concejal de Laguna dice que no se reunirá a solas con las portavoces de la oposición por miedo a que le «acusen de cosas»

«Considera que no es machista, pero desde luego las declaraciones que hizo en respuesta le dejan en un mal lugar», señala la portavoz del PSOE

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:14

Comenta

El revuelo que se ha montado en Laguna de Duero (Valladolid) por lo sucedido en el pleno ordinario de septiembre colea aún, diez días después ... de que el concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez (Independientes por Laguna), apuntara que no se iba a reunir a solas con las portavoces de los grupos de la oposición por ser mujeres y ante su miedo a que le fueran a «acusar de cosas».

