Un concejal de Laguna dice que no se reunirá a solas con las portavoces de la oposición por miedo a que le «acusen de cosas»

El revuelo que se ha montado en Laguna de Duero (Valladolid) por lo sucedido en el pleno ordinario de septiembre colea aún, diez días después ... de que el concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez (Independientes por Laguna), apuntara que no se iba a reunir a solas con las portavoces de los grupos de la oposición por ser mujeres y ante su miedo a que le fueran a «acusar de cosas».

«Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre que estemos acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas», afirmó el concejal de Independientes por Laguna, formación que forma parte del Gobierno municipal, liderado por el PP, durante una moción de reprobación que presentaron las portavoces de la oposición, precisamente, por la actitud que había mostrado el edil en otras ocasiones, al entender que les había «faltado al respeto».

Yolanda Lanza es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Laguna y una de las mujeres a las que aludió Rodríguez. Resume lo ocurrido de esta manera: «Nos encontramos con una moción de reprobación para que esto terminase. Pero este señor, lejos de intentar enmendarse, lo que hace es lo de siempre. Faltar al respeto de nuevo, demostrar una actitud machista a pesar de que él se considera que no lo es, pero desde luego las declaraciones que hizo en respuesta le dejan en un mal lugar», subraya Lanza, quien espera que situaciones como la vivida en el último pleno no se vuelvan a repetir. «Ha intentado humillar también a la oposición, somos tres portavoces, tres mujeres, y parece que para él eso no es suficiente. Este señor nos considera una oposición poco formada. No sé por qué lo dice, porque yo creo que ni sabe qué formación tenemos, pero lo cierto es que las descalificaciones son continuas y al final él solo se retrata», zanjó la portavoz socialista.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Juan Carlos Rodríguez en la noche de este viernes, pero el concejal ha declinado hacer declaraciones. No obstante, la portavoz de su grupo político, Lucía Castro, ha querido salir en defensa de su compañero. «Juan Carlos es una persona que no ha protagonizado ningún insulto, ninguna falta de respeto, ninguna agresión ni ningún acto violento», afirmó la edil para continuar señalando que su compañero de partido «es una persona muy comprometida con el municipio y, a lo mejor, puede contestar con mucha intensidad. Es una persona que sabe muy bien lo que está diciendo porque conoce muy bien al Ayuntamiento, conoce muy bien la gestión, pero en ningún momento él ha dicho que no se quiere reunir con mujeres en general, ni ha dicho que no se quiere reunir con esas mujeres. Lo que ha dicho es que no se va a reunir con esas mujeres si no están sus compañeras delante», concluyó.