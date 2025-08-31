Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

El Norte Valladolid Domingo, 31 de agosto 2025, 11:59 Comenta Compartir

Susto en Pesquera de Duero por un fuego originado a última hora de la tarde del sábado en una zona de maleza junto a la ribera del río. El fuego, cuyo origen por el momento desconocido está siendo investigado por la Guardia Civil, se originó cerca de una tierra de cultivo, que ya había sido cosechada.

El aviso activó a los Bomberos de Peñafiel a las 20.55 horas, trasladándose hasta la zona dos dotaciones de vehículos autobomba, un vehículo de mando y una dotación de agentes forestales, que acudieron con otra autobomba de la Junta.

La actuación de los medios de extinción, que duró más de dos horas, evitó que la propagación de las llamas alcanzara la central hidroeléctrica de Pesquera, quedando el foco a un kilómetro de la misma. Según las estimaciones de los Bomberos, el fuego arrasó unos 3.000 metros cuadrados de vegetación, equivalante a 0,3 hectáreas, incluidos algunos árboles.

El incendio pudo darse por controlado a las 23 horas, permaneciendo a la retirada de los Bomberos de Peñafiel la dotación de la Junta, acometiendo labores de refresco para consolidar los trabajos de extinción.