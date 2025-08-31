El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ropa de abrigo entre los transeúntes de Segovia, el pasado jueves. Antonio Tanarro

Castilla y León marca seis de las diez temperaturas más bajas del país

El mercurio registra descensos gracias a una borrasca que trae consigo lluvias desde Galicia

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:16

Castilla y León marcó esta madrugada seis de las diez temperaturas más bajas del país, con la estación de Puerto del Pico, en Ávila, encabezando las mínimas, con 4,5 grados, registrada a las 8.00 horas de este domingo, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un parte recogido por Ical.

Igualmente, Cuéllar (Segovia) y Ucero (Soria) anotaron siete grados de temperatura mínima, similar a los 7,5 de El Barco de Ávila, los 7,7 de Monterrubio de la Demanda y los ocho grados de Palacios de la Sierra, ambos en Burgos.

Además, un frente atlántico entrará este domingo a la Península desde Galicia, a cuyo paso dejará lluvias, nubes y un descenso térmico en el cuadrante noroeste.

Según la Agencia estatal de Meteorología (Aemet), aumentará la inestabilidad en el norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia y Asturias. Estas avanzarán de oeste a este a lo largo del día, para terminar afectando a la mayor parte del tercio norte.

En el interior nordeste se prevén chubascos y tormentas, con probabilidad de ser localmente fuertes en el Pirineo o zonas aledañas. También podrían darse chubascos o tormenta localmente fuertes en el norte de Galicia y cordillera Cantábrica.

En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, que avanzarán de oeste a este, con intervalos de nubes bajas matinales en el Mediterráneo y durante el día en el oeste peninsular.

