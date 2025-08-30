Disuelven el CECOPI autonómico ante la mejoría de los incendios

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 14:55 Comenta Compartir

El Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPI-A) del que formaba parte el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se disolvió el viernes última hora del día como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en la Comunidad y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.

Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.

Desde el momento de la convocatoria de este órgano, Nicanor Sen ha participado permanentemente hasta el momento en el que se ha procedido a su disolución. Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Castilla y León ha querido tener unas palabras de reconocimiento y recuerdo para las tres personas fallecidas realizando tareas de extinción en nuestra comunidad autónoma durante este episodio de incendios y trasladando sus condolencias a las familias, amigos, compañeros y a todo el entorno de las personas fallecidas. De la misma manera, también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas durante este dispositivo.

Sen ha destacado que la disolución de este organismo no significa que desde la Delegación del Gobierno se deje de seguir con atención la definitiva extinción de los incendios que todavía se mantienen activos, controlados o estabilizados, así como a posibles futuros incendios que puedan sucederse.

Igualmente, el delegado del Gobierno ha querido mostrar su agradecimiento «a todo el personal que ha participado y sigue participando en la extinción de estos incendios, de todas las administraciones». Sen ha destacado aquel personal de la Adminsitración General del Estado. «Quiero agradecer especialmente el esfuerzo de las BRIF del MITECO, de la UME y todas las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, personal de AEMET y DGT, de las Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno y de las Subdelegaciones en las provincias afectadas; así como el trabajo de los propios subdelegados de estas mismas provincias».

En este sentido también ha mostrado su agradecimiento a los países de la Unión Europea que, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han puesto a su disposición medios aéreos y terrestres para luchar contra estos incendios.

Nicanor Sen también ha agradecido el trabajo del personal de la Junta de Castilla y León y de las administraciones locales implicadas en el dispositivo. «Tampoco quiero olvidarme de la imprescindible colaboración ciudadana a través de los voluntarios».