Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel El accidente se ha producido a las nueve de la mañana de este jueves en la calle Laguna

El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:49

Un hombre de 77 años ha resultado herido este jueves por la mañana tras ser atropellado por un turismo en Peñafiel. El accidente se ha producido a las 9:00 horas en la calle Laguna, a la altura del número 36, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro vial y requería asistencia para un varón.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Peñafiel, la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario para atender al septuagenario herido, que estaba consciente y presentaba una brecha en la cabeza.