El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel

El accidente se ha producido a las nueve de la mañana de este jueves en la calle Laguna

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:49

Comenta

Un hombre de 77 años ha resultado herido este jueves por la mañana tras ser atropellado por un turismo en Peñafiel. El accidente se ha producido a las 9:00 horas en la calle Laguna, a la altura del número 36, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro vial y requería asistencia para un varón.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid

Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid

Herido un ciclista en un accidente con un coche en el Paseo de Zorrilla

Herido un ciclista en un accidente con un coche en el Paseo de Zorrilla

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Peñafiel, la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario para atender al septuagenario herido, que estaba consciente y presentaba una brecha en la cabeza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  6. 6

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  7. 7 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  8. 8 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  9. 9 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  10. 10 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel

Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel