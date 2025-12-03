El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo. Carlos Espeso
Valladolid

Herido un ciclista en un accidente con un coche en el Paseo de Zorrilla

El hombre, de 38 años, fue atendido tras el siniestro, sucedido en el cruce con el paseo Hospital Militar

Norte

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:34

Una colisión entre un turismo y una bicicleta en el cruce del Paseo de Zorrilla con el paseo Hospital Militar se ha saldado esta noche con el ciclista implicado en el siniestro herido.

El hombre, de 38 años, se quejaba de dolor en una pierna tras sufrir el accidente, que se comunicó al servicio de emergencias 112 a las 21:16 horas. El propio 112 se encargó de avisar del suceso a la Policía Municipal de Valladolid, a la Policía Nacional y a Sacyl para atender al herido.

