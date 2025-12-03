Herido un ciclista en un accidente con un coche en el Paseo de Zorrilla

Norte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Una colisión entre un turismo y una bicicleta en el cruce del Paseo de Zorrilla con el paseo Hospital Militar se ha saldado esta noche con el ciclista implicado en el siniestro herido.

El hombre, de 38 años, se quejaba de dolor en una pierna tras sufrir el accidente, que se comunicó al servicio de emergencias 112 a las 21:16 horas. El propio 112 se encargó de avisar del suceso a la Policía Municipal de Valladolid, a la Policía Nacional y a Sacyl para atender al herido.