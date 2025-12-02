Herida al salirse su coche de la carretera y volcar en Castrejón de Trabancos El accidente se ha producido poco antes de las doce de la mañana de este martes en la VA-800

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 13:19

Una mujer de unos 42 años ha resultado herida este martes por la mañana al salirse de la carretear y volcar el turismo en el que viajaba en la provincia de Valladolid. El accidente se ha producido poco antes de las 12:00 horas en la VA-800, a la altura de Castrejón de Trabancos, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de lo sucedido y requería asistencia sanitaria para una mujer, que estaba herida y atrapada.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Valladolid, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario para atender a la mujer herida.

Por el momento se desconoce si ha requerido traslado hospitalario, así como la gravedad de sus lesiones.