Una ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

Herida una joven en Medina al salirse de la vía tras esquivar a un animal

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 2 de la VP-9903, a la altura de Medina

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:06

Una joven, de 19 años de edad, resultó herida a última hora de la tarde como consecuencia de una salida de vía de su vehículo tras esquivar un animal, ocurrido en el kilómetro 2 de la VP-9903, en Medina del Campo (Valladolid), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió el aviso del siniestro en torno a las 20.07 horas, por lo que movilizó a efectivos de la Guardia Civil, a Policía Local de Medina del Campo y a Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

