Heridos dos motoristas en sendos accidentes registrados en Santibáñez y Sardón

Dos motoristas han resultado heridos este sábado en sendos accidentes registrados en la provincia de Valladolid al salirse de la vía o sufrir una caída, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los accidentes se produjo a las 14.22 horas en la zona de las bodegas de Santibáñez de Valcorba y obligó a intervenir a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Un motorista de 49 años resultó herido y fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Asimismo, a las 16.15 horas una moto se salió de la vía en la VP-2304, a la altura de Sardón de Duero, localidad vecina. Tras avisar a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió en ambulancia soporte vital básico, un varón de 61 fue trasladado al Hospital Clínico Universitario. Además, fue necesario movilizar a Medio Ambiente y a los Bomberos de la Diputación porque la moto estaba ardiendo y el fuego se estaba extendiendo a una zona de cultivo.

Aunque se desconocen las circunstancias de los siniestros, precísamente este sábado está teniendo lugar la segunda edición de la quedada motera de Santibañez de Valcorva, donde estaba prevista a las 11 de la mañana la celebración de un ruta libre hasta Quintanilla con posterior regreso a la localidad para disfrutar de una comida y una tarde con DJ, sorteos, bingo y conciertos.

