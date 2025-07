La Guardia Civil baraja que la desaparición de Noemí Borja en Peñafiel es «voluntaria»

El Norte Valladolid Lunes, 28 de julio 2025, 14:54 Comenta Compartir

Por tierra, aire y, desde este lunes, también por el agua. La Guardia Civil está desplegando un amplio operativo para tratar de localizar a Noemí Borja Romero, la joven de Peñafiel de 35 años a la que se perdió la pista el pasado viernes y cuya familia denunció la desaparición al día siguiente. El dispositivo de búsqueda arrancó por tierra, con agentes a pie y guías caninos con perros adiestrados, y aire, con drones, y desde este día 28 se incorporan un helicóptero y los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para peinar los ríos Duero y Duratón.

Según las primeras informaciones que maneja el instituto armado, la mujer salió de la vivienda en la que reside sin documentación, teléfono ni equipaje, sin que hasta el momento se haya tenido más noticias de su paradero. Aunque se mantienen «todas las hipótesis abiertas», las primeras investigaciones apuntan a una desaparición voluntaria.

«Parece que es voluntaria en base a las investigaciones de la Guardia Civil; no hay ningún indicio de criminalidad y ha sido ella voluntariamente la que, en principio, ha salido de su hogar», ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que ha visitado Peñafiel para seguir 'in situ' las labores de búsqueda. En el momento de su desaparición, Noemí Borja, que tiene el pelo y los ojos oscuros, vestía pantalón y chaqueta de chándal de color rojo y bordes blancos de la marca Nike y zapatillas deportivas de la misma marca.

Al respecto, Canales, que ha admitido que «ya empieza a preocupar», no solo ha apelado a la colaboración ciudadana, sino que ha hecho un «llamamiento» a los familiares por si pudieran tener una pista o noticia al respecto. «Tiene también familiares en Aranda de Duero y pudiera ser que esté con ellos, por lo que queremos hacer un llamamiento a los familiares, que si tienen alguna noticia lo notifiquen al 062 o a la propia familia porque está creando preocupación y tenemos desplegados unos recursos importantes», ha señalado.

«No tenemos muchas pistas de dónde podría estar, por lo que no tiene mucho sentido en este momento que se hagan batidas», afirma Canales

Asimismo, Jacinto Canales ha subrayado que sus familiares se están mostrando «en todo momento muy colaborativos». «Se fue sin maleta, sin teléfono móvil, sin dinero... No tiene excesivos recursos si no tiene ayuda de nadie», ha añadido. Respecto a posibles batidas, aunque ha insistido en que «todas las hipótesis están abiertas», ha descartado por el momento movilizar a la ciudadanía para llevar a cabo búsquedas colectivas. «No tenemos muchas pistas de dónde podría estar, por lo que no tiene mucho sentido en este momento que se hagan batidas, pero la ciudadanía puede colaborar porque somos muchos y alguien podría haberla visto; el chándal rojo es identificable», ha continuado el subdelegado.

Colaboración ciudadana

Desde el momento en el que se tuvo constancia de la desaparición, se desplegaron equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y seguridad ciudadana de la Guardia Civil. No obstante, ante la «falta de resultados positivos», como han matizado fuentes de la Benemérita, se ha decidido ampliar y reforzar el dispositivo con los GEAS.

También forman parte del despliegue el equipo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas, equipo Pegaso con un dron, la Usecic, el servicio aéreo con helicóptero y más agentes de Seguridad Ciudadana.

Se está contando, además, con la participación activa y la estrecha colaboración de la Policía Local de Peñafiel. Precisamente, el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana ha apelado a la colaboración ciudadana para intentar encontrar a su vecina. Mismo llamamiento que ha hecho la Guardia Civil: «La coordinación es fundamental para optimizar los recursos y ampliar el alcance del dispositivo, garantizando una respuesta eficaz en la localización de la desaparecida. Se ruega a cualquier persona que pueda aportar información relevante que contacte con las autoridades».