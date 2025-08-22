Una exposición fotográfica pone en valor el ritual de la danza de Villafrades de Campos

La celebración de las fiestas patronales de Villafrades de Campos en honor a la Virgen de Grijasalbas puede ser la ocasión para acercarse a ... este terracampino pueblo para disfrutar de la exposición «Sentimiento y colorido en un pueblo de Tierra de Campos», con fotografía del villalones Fernando Caballo Blanco. Con 35 instantáneas, la muestra tiene una parte de paisajes terracampinos en la que no faltan palomares, girasoles, puestas de sol, arco iris, construcciones de adobes o vistas del Canal de Castilla. La otra parte se centra en el ritual de la danza que cada año tiene lugar en la procesión la Virgen de Grijasalbas, que se celebrará este domingo. La muestra abre sus puertas en el local municipal polivalente hasta el 27 de agosto.

Fue el año pasado cuando Caballo Blanco ganó en Villafrades el concurso de fotografía con instantáneas de 2019. Entonces el alcalde de la localidad, Alfonso Gordaliza, le propuso hacer una exposición. Al ser el fallo del jurado antes de la festividad de la patrona, se puso a preparar la muestra, capturando momentos como el de vestirse un danzante en la casa familiar, la entrega de avellanas por la mayordoma para llevarlas en su indumentaria, el emotivo momento de la entrada bailando en la iglesia, los lazos durante la procesión (Los Cristos, La Virgen, La Pájara Pinta y La Verde) o el verso del chiborra. El fotógrafo villalones señaló que «el objetivo de la muestra, por una lado, es «reivindicar a Tierra de Campos como un territorio muy especial, la inmensidad del campo, su llanura, la gran belleza de los cambios de estaciones». Por el otro, «dar visibilidad a una tradición de gran expresividad y emotividad que es parte de la identidad de los vecinos». El alcalde manifestó que «Fernando, con su talento, ha sabido captar muchos momentos clave de esta tradición y muchas emociones. Los villafradeños, conocedores y amantes de nuestra tradición, nos sentimos reflejados en la secuencia de imágenes magistrales recogidas por el artista».

Guitarrista y vocalista del grupo de música tradicional Los juglares del Alón, uno de sus fundadores en los años 80, este villalonés encontró en 2019 en la fotografía una afición que «me aporta mucho, porque cuando doy un paseo con mi cámara y veo una luz especial, soy feliz». En su haber tiene varias exposiciones en su localidad natal, pero también en pueblos como Moral de la Reina, Villacid y, recientemente, en Villarramiel, pero también en el centro penitenciario de Villanubla, donde sus fotografías fueron terapéuticas. Para este villalonés, «la fotografía tiene algo de poesía, cuenta lo que es imposible hacerlo con la palabra diaria». En este sentido aseguró que «la cámara es un ojo, pero que ve más que el ojo humano».

Este domingo, a partir de las 12.00 horas, algunas de las fotos de Fernando Caballo Blanco se harán realidad con las danzas de lazos, jotas y pasacalles que volverán a amenizar la procesión en honor a la Virgen de Grijasalbas. Es sin duda la danza una de las tradiciones más arraigadas de Villafrades. A lo largo de los siglos se ha transmitido esta tradición de generación en generación, conservando la pureza, así como un fuerte carácter ritual que ha hecho que sea una de las pocas danzas de la región que se ha mantenido de forma ininterrumpida y con el valor añadido de la conservación de todos los ritos asociados a ella.