Fernando Caballo Blanco, junto a una de las fotografías de la exposición El Norte

Valladolid

Una exposición fotográfica pone en valor el ritual de la danza de Villafrades de Campos

El villalonés Fernando Caballo Blanco es el autor de las 35 instantáneas en las que también reivindica los infinitos paisajes de Tierra de Campos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:26

La celebración de las fiestas patronales de Villafrades de Campos en honor a la Virgen de Grijasalbas puede ser la ocasión para acercarse a ... este terracampino pueblo para disfrutar de la exposición «Sentimiento y colorido en un pueblo de Tierra de Campos», con fotografía del villalones Fernando Caballo Blanco. Con 35 instantáneas, la muestra tiene una parte de paisajes terracampinos en la que no faltan palomares, girasoles, puestas de sol, arco iris, construcciones de adobes o vistas del Canal de Castilla. La otra parte se centra en el ritual de la danza que cada año tiene lugar en la procesión la Virgen de Grijasalbas, que se celebrará este domingo. La muestra abre sus puertas en el local municipal polivalente hasta el 27 de agosto.

