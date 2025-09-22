Éxito de participación en la tirada de caza modalidad Compack Sporting en Olmedo

Dentro del programa de actividades de las prefiestas de San Miguel y San Jerónimo 2025, ayer se celebró en los campos de la Cuesta de ... Olmedo una tirada de recorrido de caza en la modalidad Compack Sporting, organizada por el Club de Cazadores Villa de Olmedo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

La competición, que comenzó a las 10:30 horas, contó con la participación de 21 tiradores locales, que se enfrentaron a un total de 9 series de disparo.

En la clasificación general, el vencedor ha sido Roberto González, que se alzó con el primer puesto tras romper 24 platos. La medalla de plata fue para Sergio Carromero, quien logró una destacada actuación a lo largo de la jornada.

En la categoría Junior, la victoria fue para César López, seguido de Adrián Nañez, que obtuvo el segundo lugar. Por su parte, en la categoría de Veteranos, el campeón fue Miguel Ángel Benito, demostrando gran destreza en cada serie.

Todos los ganadores recibieron sus respectivos trofeos en reconocimiento a su actuación en las diferentes categorías. Además, el resto de participantes fue obsequiado con embutidos, botellas de vino y ropa, como muestra de agradecimiento por su implicación y deportividad en la competición.

El buen ambiente y la alta participación marcaron una jornada que vuelve a consolidar esta tirada como una de las actividades destacadas dentro del calendario festivo local.