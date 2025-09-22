El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en la competición celebrada este fin de semana en Olmedo. A. Sánchez

Éxito de participación en la tirada de caza modalidad Compack Sporting en Olmedo

La competición, con 21 tiradores locales, premió a los mejores en las categorías general, junior y veteranos en una jornada marcada por el compañerismo y la afición a la caza deportiva

Andrea Sánchez

Andrea Sánchez

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:59

Dentro del programa de actividades de las prefiestas de San Miguel y San Jerónimo 2025, ayer se celebró en los campos de la Cuesta de ... Olmedo una tirada de recorrido de caza en la modalidad Compack Sporting, organizada por el Club de Cazadores Villa de Olmedo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10

    No fue la crono de Romeo, fue la de Remco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Éxito de participación en la tirada de caza modalidad Compack Sporting en Olmedo

Éxito de participación en la tirada de caza modalidad Compack Sporting en Olmedo