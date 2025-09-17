«Son días de reencuentro, tradición y orgullo»

Encierros, música y actividades para todos los públicos conforman la programación de las fiestas en honor a San Miguel y San Jerónimo

Olmedo tiene todo a punto para celebrar las fiestas patronales en honor a San Miguel y San Jerónimo. Myriam Frutos, alcaldesa de la localidad, destaca que se trata de una fiesta en la que hay actividades para todos y en la que las peñas juego un doble papel: «Animan y mantienen el ambiente festivo y colaboran directamente en la organización de actividades».

–El año pasado eran sus primeras fiestas como alcaldesa, ¿cómo afronta la organización?

–Con mucha ilusión y con el apoyo constante de mis compañeros del equipo de Gobierno y de los trabajadores del Ayuntamiento, que hacen posible cada detalle. Pero, sobre todo, con la implicación de las peñas y asociaciones, que son los verdaderos artífices de nuestras fiestas. Gracias a todos ellos, Olmedo puede presumir de unas celebraciones vivas, participativas y llenas de tradición.

–¿Qué presupuesto destinan?

–El presupuesto ronda los 450.000 euros. Se trata de una inversión importante que el Ayuntamiento realiza con responsabilidad, siempre buscando un equilibrio entre mantener nuestras tradiciones, ofrecer una programación variada y garantizar la seguridad y el buen desarrollo de todos los actos. Cada euro está pensado para que vecinos y visitantes disfruten de unos días inolvidables, con actividades para todas las edades.

–En un programa tan completo ¿ha habido hueco para incorporar novedades?

–En un programa tan consolidado siempre es difícil introducir grandes novedades, pero este año hemos logrado dar más protagonismo que nunca a las peñas y asociaciones. Ellas han enriquecido la fiesta con sus propias propuestas: desde los recorridos con charanga y las actividades de convivencia, hasta el concierto de Benito Kamelas organizado con Olmedorock, las sesiones de los DJ's de Latinolmedo o la suelta de un toro a cargo de la Asociación Taurina La Muralla. También nuestros mayores con la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Jerónimo, celebran su semana cultural coincidiendo con el día de su patrón San Jerónimo. Una muestra de que la participación ciudadana es la verdadera fuerza de nuestras fiestas.

–¿Qué destacaría?

–Los Encierros Tradicionales al estilo de la Villa, declarados de Interés Turístico Regional, constituyen el acto más emblemático de las fiestas de Olmedo. En honor a San Miguel y San Jerónimo se celebran el jueves 25 de septiembre a las 17:30 h, el viernes 26 a las 17:30 h, el sábado 27 a las 11:00 h y el domingo 28 a las 11:00 h, además del tradicional Toro del Alba el lunes 29 a las 09:00 h. Como colofón, en recuerdo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soterraña, tendrá lugar un último encierro el viernes 10 de octubre a las 17:30 h. La fiesta comienza con la suelta de las reses en la dehesa, desde donde son conducidas por caballistas hasta el municipio por la carretera de Matapozuelos, entrando por la fuente de La Pioja y el Mirador del Hontanar, uno de los puntos más espectaculares para presenciar el recorrido. Desde allí, los corredores toman el relevo para guiar a los novillos hasta la plaza de toros, situada junto a la muralla medieval, atravesando enclaves tan singulares como el Paseo de San Juan, el Arco de la Villa y la plaza de San Andrés

–¿Qué significan estos días para los vecinos de Olmedo?

–Estos días significan reencuentro, tradición y orgullo para los vecinos de Olmedo. Son jornadas en las que las calles se llenan de vida, en las que recordamos a quienes nos precedieron y transmitimos a los más jóvenes la esencia de nuestras fiestas. Es el momento de compartir con amigos y familiares, de vivir intensamente los encierros, la música y la devoción a nuestros patronos. En definitiva, son días en los que sentimos con más fuerza la identidad y la unión de todo un pueblo.

Viernes, 19 de septiembre

20:00 h. Las reinas de las fiestas 2025 serán acompañadas por la Reinas de 2024, los quintos, autoridades y la Asociación Musical Villa de Olmedo, desde la Corrala del Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h. Proclamación de las Reinas y pregón de las fiestas a cargo de Dª. Silvia Ortuñez Sastre. Actuaciones de los profesores de la Escuela Municipal de Música José Martín Salamanca y del coro gospel All4Gospel.

01:30 h. Discomovida con Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 20 de septiembre:

12:00 h a 12:30 h. Entrega de dibujos del 41º Certamen infantil de pintura rápida.

13:00 h. Entrega de premios.

13:30h a 17:00 h. Exposición.

15:00 h. Comida para todos los participantes inscritos.

18:00 h. Carrera autos-locos. Al finalizar pancetada.

23:00 h. Actuación de Renovation Experience con Dj Ricky Galende. Espectáculo de música, luz y sonido.

Domingo, 21 de septiembre:

08:30 h a 10:30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento para el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo. Memorial Félix Arranz Pinto .

10:30 h. Tirada de recorrido de caza modalidad compack sporting

11:00 h. 30 Marcha familiar cicloturista.

18:30 h. Exposición de las obras participantes en el certamen de pintura rápida.

19:00 h. Traslado de la Imagen de San Miguel desde su iglesia titular hasta la iglesia de Santa María, portado a hombros por los quintos del 2007, en todo momento irán acompañados de los Custodios de San Miguel

19:45 h. Entrega de premios certamen de pintura.

20:00 h. Final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados.

Miércoles, 24 de septiembre:

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Merced en la Iglesia parroquial de Santa María, al término de la misma la asociación invitará a pastas.

18:30 h. Suelta por el recorrido de campo de las reses mansas de los encierros y pancetada.

23:00 h. Concierto de Benito Kamelas - Justicia poética .

Jueves, 25 de septiembre:

11:00 h. Pascalles.

13:00 h. Chupinazo, izado de banderas, tradicional disparo de bombas y cohetes.

17:30 h. I encierro tradicional al estilo de la villa.

20:30 h. Invitación a las peñas a limonada y pastas.

22:30 h. Actuación del Grupo Versvs y a continuación Fiesta con los dj`s de la Asociación Latinolmedo, Dj Ismael Yuguero , Dj Rorro y Dj Melow.

Viernes, 26 de septiembre:

11:00 h. Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación capea.

12:00 h. Gran parque infantil.

14:30 h. Comida de Amistad (precio 3 euros) venta anticipada hasta martes 23 septiembre.

17:30 h. II encierro tradicional al estilo de la villa.

19:30 h. Fiesta «Las cuatro calles».

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas, con capea en la plaza de toros. Los Tristes Charanga Rock Concierto por varios puntos del pueblo.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Clan Zero

Sábado, 27 de septiembre:

11:00 h. III Encierro tradicional al estilo de la villa.

13:00 h. Concurso «Acerca la jarra».

17:30 h. Concurso de cortes, quiebros y saltos. Ganadería Sánchez Úrbina (abono)

20:00 h. Discomovida infantil.

20:00 h. Partidos de exhibición de pelota a mano. Jugarán miembros del Club de Pelota Olmedo y seguidamente pelotaris profesionales.

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas con capea.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Stradivarius (Valencia), durante el descanso y a la finalización discomovida 'Mañanitas'.

Domingo, 28 de septiembre:

11:00 h. IV Encierro tradicional al estilo de la villa.

12:30 h. Magia en familia 'Magic Fantasy' (4 euros taquilla).

17:30 h. Festival Taurino Mixto sin picadores, con 5 novillos, dos para el rejoneador Sergio Domínguez, 2 para el novillero Álvaro Serrano, triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y uno para el novillero revelación Pedro Caminero.

20:00 h. Encierro ecológico a caballo.

23:00 h. Suelta de vacas. Ponte tu disfraz. Entrada gratuita. A continuación, ruta de peñas.

00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Garden.

Lunes, 29 de septiembre. San Miguel:

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Toro del Alba por el recorrido urbano. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas de ajo y chocolate.

11:30 h. Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel, misa solemne y a continuación visita a las residencias de mayores.

13:30 h. Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:30 h. Festival de Peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas (Abono).

23:00 h. Discomovida y bingo con Djs Asociación Latinolmedo, Dj Loren y Dj Pinta.

Martes, 30 de septiembre. San Jerónimo:

11:30 h. Misa solemne, en honor a San Jerónimo

13:00 h. Concierto Flamenco por Miriam Ferreruela .

17:30 h. Chiqui-bueyes.

18:30 h. Actuación musical «Los Conde» música de los 60,70, 80, 90…

21:30 h. Desfile de peñas desde la plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados por la charanga.

22:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta.

Viernes, 10 de octubre. Día de la banderita Cuestación de Cruz Roja:

09:30 h. Eucaristía.

12:00 h. Eucaristía solemne en honor a la Virgen de la Soterraña. Desde las 18:00 a las 22:00 h la iglesia de Santa María estará abierta para visitar a la Virgen, al final se cantará la Salve.

17:30 h. Encierro tradicional al estilo de la villa.

Sábado, 11 de octubre:

11:00 h. Suelta de un Toro de cajón de la ganadería de Miranda de Pericalvo. A contiuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

20:00 h. 9ª Carrera de los 7 sietes. Categorías infantiles desde las 18:00 h.

Domingo, 12 de octubre. Día la Hispanidad :

08:30 h. Torneo de Golf Villa de Olmedo.

10:00 h. Tirada al plato, modalidad Compak Sporting.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.