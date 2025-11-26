Un espectáculo de danza y marionetas que une la cultura senegalesa con los pueblos de Valladolid

«La acogida ha sido muy buena y está todo el mundo encantado», dice de antemano la artista Alicia Soto, directora de la compañía Hojarasca, ... en relación a 'Peur de la couleur', el proyecto de danzas y marionetas que coordina y que permite unir y llevar la cultura senegalesa al medio rural vallisoletano. En concreto, se trata de un espectáculo financiado por la Embajada de España en Dakar y promovido por la compañía Yaak'art y la Asociación Djarama que acerca la cultura y el arte del país africano a las localidades vallisoletanas de Serrada, La Seca, Rueda y Nava del Rey.

'Un paso adelante', como se titula el proyecto, está formado por cuatro artistas -tres hombres y una mujer- y prevé llevar los orígenes y las tradiciones de Senegal (se incluyen funciones y talleres) a estos municipios hasta el 1 de diciembre, momento en el que regresarán a su país. Junto a ellos ha viajado hasta la provincia Oliver, responsable de la asociación Djarama, y se están alojando en el albergue de Serrada. «Desde ahí hacen las representaciones y los talleres», apunta Soto, al frente de una compañía con 30 años de trayectoria que lleva el teatro al medio rural.

Asimismo, este proyecto se basa en hacer actividades para la promoción de la cultura en las áreas no urbanas de menos de 2.000 habitantes, principalmente, en este caso, en Serrada, en Nava del Rey, La Seca y Rueda. «'Un paso adelante' consiste en hacer una serie de actividades que van desde talleres de formación de danza, de acrobacias o de movimiento a laboratorios de reflexión donde participan las personas que forman la población de cada pueblo», explica Soto.

En Burgos y León

Además de los cuatro pueblos vallisoletanos citados, el espectáculo ha actuado en el Teatro Principal de Burgos y en el Auditorio de León dentro de la red Teatros de Castilla y León. «Aprovechando que estábamos aquí, hablamos con los directores de los teatros y les pareció muy interesante y contrataron la pieza», añade Soto, al tiempo que revela el por qué le resultó tan interesante formar parte de este proyecto. «Trabajan en el medio rural con jóvenes en exclusión social; en este proyecto se apuntaron los chicos y pueden elegir oficios como mecánicos, fontaneros, dedicado a las artes escénicas... En total se apuntaron veinte alumnos y se acabó creando la compañía Yaak'art, de los que cuatro fueron elegidos para hacer el espectáculo de danzas y marionetas», asevera Soto.