Una de las actuaciones que la compañía senegalesa realiza por varios pueblos de Valladolid. M. Á. R.

Un espectáculo de danza y marionetas que une la cultura senegalesa con los pueblos de Valladolid

El proyecto, coordinado por Alicia Soto, está formado por cuatro jóvenes que acercan las tradiciones y los orígenes del país africano a través de las artes escénicas

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

«La acogida ha sido muy buena y está todo el mundo encantado», dice de antemano la artista Alicia Soto, directora de la compañía Hojarasca, ... en relación a 'Peur de la couleur', el proyecto de danzas y marionetas que coordina y que permite unir y llevar la cultura senegalesa al medio rural vallisoletano. En concreto, se trata de un espectáculo financiado por la Embajada de España en Dakar y promovido por la compañía Yaak'art y la Asociación Djarama que acerca la cultura y el arte del país africano a las localidades vallisoletanas de Serrada, La Seca, Rueda y Nava del Rey.

