El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, visita la escuela infantil de Medina de Rioseco. Ical

La escuela infantil de Medina de Rioseco amplía sus instalaciones gracias a la Diputación

Una inversión de 48.000 euros para dar respuesta a la elevada demanda de plazas en el municipio

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:26

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, han visitado este martes la Escuela Infantil Virgen de Castilviejo, que este curso amplía sus instalaciones con el fin de dar respuesta a la elevada demanda de plazas existente en el municipio.

La adecuación de esta nueva unidad se financia con fondos del Plan V de la Diputación de Valladolid, por importe de 48.399 euros y se enmarca en el compromiso de las instituciones para apoyar a las familias en la conciliación de la vida laboral y personal. Esta ampliación se debe, en gran parte, a las medidas de gratuidad impulsadas por la Junta para el primer ciclo de Educación Infantil -de 0 a 3 años- y a la colaboración económica de la Diputación, que posibilita este tipo de inversiones para que, en un tiempo récord, se haya adaptado uno de los módulos del Castillo como quinta aula de la escuela municipal, a la que se ha sumado la ayuda que anualmente aporta la Diputación para el sostenimiento de la Escuela Municipal Infantil Virgen de Castilviejo.

El alcalde de Medina de Rioseco ha subrayado que «la apertura de una nueva aula en la escuela infantil Virgen de Castilviejo responde a las necesidades de las familias riosecanas y es un ejemplo del esfuerzo compartido entre administraciones para garantizar oportunidades educativas en nuestro municipio».

Por su parte, el presidente de la Diputación quiso destacar que la educación en las primeras etapas «es un pilar fundamental para el futuro de la provincia» y reiteró el apoyo de la institución provincial a los municipios para asegurar que los vecinos del medio rural dispongan de servicios de calidad.

