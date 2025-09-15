El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Milán, en medio de su familia, en la celebración de sus cien años

Ver 30 fotos
María Milán, en medio de su familia, en la celebración de sus cien años Fernando Fradejas

Valladolid

María Milán, la riosecana que nació en Tordesillas, cumple 100 años

A una edad tan longeva, presenta un excelente estado de salud, aunque durante su vida tuvo que asistir al amargo trago del fallecimiento de su esposo, a los 38 años, en accidente de tráfico, y de un hijo, a los 56 años

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:09

Yo nací el primer día de las fiestas de Tordesillas. Son las palabras que tantas veces ha recordado la riosecana María Milán Labajos, como siempre ... le había contado su madre y que el pasado viernes, 12 de septiembre, rememoró de una manera especial al cumplir los 100 años, aunque se esperó al domingo para la celebración familiar, que tuvo lugar en el Hotel Vittoria Colonna de la Ciudad de los Almirantes, sin que faltasen sus hijos, José, Mari y Juan Carlos; sus nietos, Ana, Esther, Elena e Inés; sus bisnietos, Rubén, Diego y María, y su yerno y nueras, Tomás Gómez, Sara Cabezas y Mara Blanco. Tras la comida, la tarde fue para disfrutar de la tarde tomando algo en una terraza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  6. 6 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  7. 7

    Un pueblo de Segovia afronta una crisis de agua por contaminación de uranio en sus urbanizaciones
  8. 8 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  9. 9

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  10. 10

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla María Milán, la riosecana que nació en Tordesillas, cumple 100 años