Un entretenido encierro despide las fiestas de Serrada

Con media hora de retraso sobre el horario fijado para la celebración del último encierro de las fiestas de Serrada se soltaron tres novillos de ... la ganadería de Monte Bayón, que habían desembarcado desde un camión de Toros Taru desde la avenida del Inem hasta la plaza de toros.

De uno en uno fueron saliendo los toros en carreras rápidas a las que contribuyó mucho el firme, pues la buena elección por parte del Consistorio de echar arena en toda la calle ha beneficiado tanto al espectáculo como al bienestar de los astados, a los que los corredores y cortadores han podido sacar un mayor partido.

Todos los toros salieron de la misma manera, con carreras muy rápidas hacia la plaza. Regresaron por la calle un par de veces, lo que alargó el espectáculo, terminando por soltar los tres novillos con tres cabestros, haciendo un encierro muy entretenido y donde los corredores disfrutaron corriendo delante de los astados.

Con el encierro ya terminado, unas vacas se han encargado de finalizar las fiestas de 'Los Novillos 2025' , festejos marcados por la gran afluencia de aficionados y, el primer día, por la grave cogida de un vecino que recibió dos cornadas, y que se recupera favorablemente en el Hospital comarcal de Medina del Campo. Además, ha habido que lamentar otros dos heridos leves.