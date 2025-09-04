El enésimo reventón en el canal del Riaza anega de nuevo Valbuena de Duero

«Ha sido cuatro días antes que el del año pasado, que fue el peor de toda la historia, y llevaremos ya más de veinte ... seguro», dice, resignada, la alcaldesa de Valbuena de Duero, Eleazar Moro, en relación al enésimo reventón de la tubería general del canal de regantes del Riaza, que ha inundado una vez más las calles de esta localidad de 400 vecinos y que ha dejado daños en una vivienda particular y en dos almacenes.

En esta ocasión, aunque matiza que «este año ha sido bastante menos que el del año pasado, que fue terrible», la avería, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves, ha afectado a una casa, «la más próxima a la zona», y el agua se ha colado también en dos naves. «Se han cortado las bombas para que no siguiese subiendo el agua a la balsa, que es de donde cae todo el agua; la carretera no está afectada, pero hay dos calles que sí, pero se puede pasar con el coche, no está impidiendo la circulación», matiza la regidora.

Desde primera hora, los Bomberos de la Diputación de Valladolid se encuentran en el municipio achicando agua para tratar de minimizar los daños y retomar la normalidad lo antes posible en una zona que hace aproximadamente un mes sufrió una situación similar. «El problema de la casa donde ha entrado el agua es que tiene una despensa, que es lo que más se ha llenado, y luego tendrán problemas de humedades; al estar tan cerca de la zona donde suelen pasar los incidentes, siempre es la más afectada», subraya Moro.

Ampliar Los bomberos achican agua este jueves por la mañana en Valbuena. Bomberos de la Diputación

Han vivido este día 4 el enésimo reventón en un canal que, si todo marcha bajo lo previsto, cambiará su problemática tubería «lo antes posible». «Ya tenemos aquí los tubos para cambiar la tubería, el problema es que tienen que esperar a que termine la campaña de riego», explica la alcaldesa, al tiempo que añade que «la comunidad de regantes ha adelantado un poco la campaña para empezar antes con las obras». «Ya está aquí el material y esperemos que pueda solventarse pronto, ya son muchos reventones y, por desgracia, estamos acostumbrados», concluye Eleazar Moro.