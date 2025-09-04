El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un nuevo reventón en el canal del Riaza ha anegado este jueves Valbuena de Duero. El Norte

El enésimo reventón en el canal del Riaza anega de nuevo Valbuena de Duero

La avería, la segunda en un mes, ha afectado a una vivienda particular y dos almacenes y ha inundado varias calles de la localidad

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:37

«Ha sido cuatro días antes que el del año pasado, que fue el peor de toda la historia, y llevaremos ya más de veinte ... seguro», dice, resignada, la alcaldesa de Valbuena de Duero, Eleazar Moro, en relación al enésimo reventón de la tubería general del canal de regantes del Riaza, que ha inundado una vez más las calles de esta localidad de 400 vecinos y que ha dejado daños en una vivienda particular y en dos almacenes.

