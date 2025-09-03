El Palacio del marqués de Torreblanca de Medina, en la Lista Roja de Hispania Nostra

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

La Asociación Hispania Nostra incluyó este miércoles el Palacio del marqués de Torreblanca-Parador de San José, ubicado en Medina del Campo, en la Lista Roja, dado que, sin intervención, el edificio terminará por desaparecer como bien histórico en el municipio. Según la información recogida por Ical, desde la Asociación trasladaron que dicho edificio está abandonado desde hace décadas y actualmente se encuentra en estado de «ruina absoluta» tras el incendio que sufrió en febrero de 2000.

Cuenta con una planta rectangular de dos alturas, con una torreta en la fachada norte de tres alturas. En el balcón de la torrreta cerca a las vías del tren, aún perdura en la clave un escudete con las armas de los antiguos moradores. Al acceder por la puerta principal, en el fondo del gran patio abierto y en estado ruinoso se hallan los restos de unos corredores, a modo de corrala, donde estuvieron la dependencias del viejo parador y más próximas las viviendas particulares.

Debe su construcción a alguna persona no identificada, ligada al marquesado de Torreblanca, título vinculado al de Falces y por tanto al linaje medinense de los Peralta. El cambio de uso residencial del siglo XIX sería quizá la causa de la retirada del escudo de los fundadores que se hallaba presidiendo su portada adintelada de granito. En el hueco se dispuso una hornacina con una pequeña imagen de San José, hoy desaparecida.

Existe constancia de que en fecha cercana al último tercio del siglo XIX se transformó en parador, denominado de San José, quizá aprovechando la revitalización de esa zona de conexión directa con la primera estación del ferrocarril. Por ello, y por la fisonomía del edificio, es probable que fuera construido a finales del siglo XVIII, como otros palacios similares que existen en Medina del Campo.

