La emoción y la tradición envuelven la apertura oficial de las fiestas de Mojados

Mojados ya vive de lleno sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Tras un intenso fin de semana de prefiestas, con actividades ... para todas las edades, ayer jueves se dio el pistoletazo de salida oficial a los festejos.

La cita comenzó a las 20:30 horas de este jueves en la plaza de Castilla con el tradicional izado de bandera. Hasta allí llegaron las reinas y reyes del año pasado y de este 2025, acompañados por las autoridades locales y la música de la banda El Pendón.

Uno de los momentos más esperados fue la coronación de las reinas y reyes de las fiestas 2025. El acto comenzó con un agradecimiento a las autoridades presentes, vecinos y visitantes, antes de que subieran al escenario las reinas y reyes salientes. Posteriormente se proyectó un vídeo introductorio que sirvió como presentación de los nuevos representantes: Elisa Pinilla Cobos, Yaiza Martín Velasco, Tania del Pozo Benito, Adrián Diez Lozano, Diego Casado Catalina y Andrés Núñez Álvarez.

Tras la colocación de las bandas, el alcalde, Adolfo López Ramiro, tomó la palabra para agradecer la asistencia a todos los presentes. «Es una responsabilidad representar al municipio», señaló, subrayando la ilusión de ver cada año a jóvenes dispuestos a asumir este papel. «Da gusto ver cómo hay cola de chicos y chicas que quieren representar al pueblo y como alcalde me siento orgulloso de eso», añadió.

Cerró su intervención con un deseo para los vecinos: «Que lo paséis bien, que disfrutéis de los amigos y del programa elaborado con tanta ilusión. Que respetéis las normas y seáis un ejemplo para todos los vecinos. Sed respetuosos, pero sobre todo pasarlo bien».

El arranque festivo continuó con el pregón protagonizado por Luguillas Cubero Catalina, una mujer muy vinculada a la vida cultural del municipio. Cubero trabajó en la biblioteca municipal desde 1984 hasta su jubilación este año, siendo reconocida por varias generaciones de vecinos como un referente en el fomento de la lectura y la cultura local.

Visiblemente emocionada, la mayor parte de sus palabras estuvieron dirigidas a su pueblo, Mojados, con referencias a autores y libros célebres, en sintonía con su trayectoria profesional. También dedicó un sentido pasaje a la biblioteca municipal, el lugar donde pasó gran parte de su vida laboral y personal. «Solo puedo decir que mi vida laboral ha estado ligada a la biblioteca y tengo que dar las gracias a asistentes, a niños y estudiantes que pasaron por allí. Ellos han sido el alma de este servicio. Sin vosotros no hubiera sido uno de los centros neurálgicos del municipio, donde los sueños se desean y hasta se cumplen».

Las Fiestas de la Virgen del Rosario de Mojados se prolongarán hasta el lunes 6 de octubre, con un variado programa que incluye actividades infantiles, festejos taurinos, verbenas y conciertos, entre ellos, el de la conocida artista Soraya Arnelas.