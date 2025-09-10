Eduardo Sahagún se convierte en el tercer alcalde de Villabrágima en el presente mandato

El pleno del Ayuntamiento de Villabrágima eligió este miércoles como nuevo alcalde de la localidad a Eduardo Sahagún tras la dimisión la semana pasada de ... Víctor Arce. De esta forma se cumplía el acuerdo de investidura que hizo a Víctor Arce alcalde el 21 de febrero de 2024 al prosperar la moción de censura contra la alcaldesa del PP, Noelia García, que registraron, «por discrepancias con el equipo de Gobierno», los concejales que en las últimas elecciones municipales fueron elegidos bajo las siglas de PSOE y Vox, y en la actualidad no adscritos. Víctor Arce continuará como concejal en el equipo de gobierno hasta que en un pleno, más adelante, sea nombrado teniente de alcalde.

Eduardo Sahagún, que es el tercer alcalde de este mandato, manifestó su enorme alegría y orgullo por ser alcalde de su pueblo, manifestando su voluntad de «seguir, como hasta ahora, trabajando por y para la gente de Villabrágima, que es lo que nos gusta, porque lo que no nos gusta son las redes, no vendemos humo, ya que nos basamos en cosas reales, no ficticias». En este sentido destacó que «la prioridad va a ser el día a día, solucionando los problemas». También señaló que «nos hemos encontrado un Ayuntamiento muy dejado, con un montón de problemas».

No obstante, el nuevo alcalde manifestó su ilusión por hacer realidad proyectos del actual equipo de gobierno como el de poner fin al problema del agua que la localidad ha tenido este verano, «en algo que no es fácil, que no se soluciona de la noche a la mañana, con un gasto impresionante de agua, con muchas acometidas ilegales que se van resolviendo, en una situación que podría haber llevado a restricciones».

Respecto a la residencia de ancianos, promovida por el anterior equipo de gobierno del PP, explicó que «cuando llegue el dinero, lo plantearemos, lo que no vamos a hacer es endeudar al pueblo». Hay que recordar que, en el pasado mandato, se aprobó el proyecto básico de una residencia de ancianos y también se dio luz verde a la redacción del proyecto de ejecución cuando se vio que iba a entrar el dinero de los fondos del parque eólico Valverde. Sin embargo, los entonces grupos municipales de Psoe y Vox unieron sus votos para tumbar el proyecto antes de que se hiciera realidad la moción de censura.

Sahagún también manifestó la intención del equipo de gobierno de revisar el estado de los quiñones «para dar solución a la injusticia de que gente que no vive en la localidad tenga quiñón y gente que vive no lo tenga». Los medio quiñones son parcelas de terreno de 2,5 hectáreas que el Ayuntamiento cede a los empadronados mayores de 25 años, de por vida, a cambio de un canon anual. Otro de los asuntos que ya se está llevando a cabo es el ensanche de la carretera VA-505 a su paso por la localidad a la altura de la conocida como puerta de villa, «ya que hemos pedido a la Fomento de la Junta su intervención en este asunto y nos han dicho que no hay dinero», en palabras Eduardo Sahagún, quien además adelantó que se pretende desviar el tráfico pesado por un lado de la localidad para evitar pasar por el centro urbano.

Ante todas estas iniciativas, el nuevo alcalde quiso dirigir a los vecinos el mensaje de que «se está trabajando mucho por el pueblo, más de lo que la gente cree, y aunque nos han enfrentado a los vecinos sin sentido, vamos a seguir trabajando, porque con el tiempo las cosas darán sus frutos». Además alentó a los concejales del PP a «hacer una oposición constructiva que beneficie a todos, porque tienen que asumir lo que hay, porque no hemos hecho nada ilegal».