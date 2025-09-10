El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Eduardo Sahagún se convierte en el tercer alcalde de Villabrágima en el presente mandato

El pleno de la corporación aprobó su elección al dimitir Víctor Arce para hacer cumplir un acuerdo de investidura

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:33

El pleno del Ayuntamiento de Villabrágima eligió este miércoles como nuevo alcalde de la localidad a Eduardo Sahagún tras la dimisión la semana pasada de ... Víctor Arce. De esta forma se cumplía el acuerdo de investidura que hizo a Víctor Arce alcalde el 21 de febrero de 2024 al prosperar la moción de censura contra la alcaldesa del PP, Noelia García, que registraron, «por discrepancias con el equipo de Gobierno», los concejales que en las últimas elecciones municipales fueron elegidos bajo las siglas de PSOE y Vox, y en la actualidad no adscritos. Víctor Arce continuará como concejal en el equipo de gobierno hasta que en un pleno, más adelante, sea nombrado teniente de alcalde.

