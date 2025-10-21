El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Valladolid

Dos mujeres heridas en un accidente por alcance en Rioseco

El siniestro se ha registrado poco antes de las 17:00 horas en el km 232 de la N-601





Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 18:46



Dos mujeres han resultado heridas esta tarde en un accidente por alcance en el término municipal de Medina de Rioseco. Una llamada alertó del suceso al 112 a las 16:52 horas y el servicio de emergencias dio aviso de inmediato a Sacyl, a la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Medina de Rioseco.

Una vez en el lugar, los efectivos desplegados atendieron a las dos mujeres heridas, de 61 y 65 años, tal y como confirma el 112.

