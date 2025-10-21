Dos mujeres heridas en un accidente por alcance en Rioseco

ValladolidDos mujeres heridas en un accidente por alcance en Rioseco
El siniestro se ha registrado poco antes de las 17:00 horas en el km 232 de la N-601
Valladolid
Martes, 21 de octubre 2025, 18:46
Dos mujeres han resultado heridas esta tarde en un accidente por alcance en el término municipal de Medina de Rioseco. Una llamada alertó del suceso al 112 a las 16:52 horas y el servicio de emergencias dio aviso de inmediato a Sacyl, a la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Medina de Rioseco.
Una vez en el lugar, los efectivos desplegados atendieron a las dos mujeres heridas, de 61 y 65 años, tal y como confirma el 112.