Dos mujeres heridas en un accidente por alcance en Rioseco

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 18:46

Dos mujeres han resultado heridas esta tarde en un accidente por alcance en el término municipal de Medina de Rioseco. Una llamada alertó del suceso al 112 a las 16:52 horas y el servicio de emergencias dio aviso de inmediato a Sacyl, a la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Medina de Rioseco.

Una vez en el lugar, los efectivos desplegados atendieron a las dos mujeres heridas, de 61 y 65 años, tal y como confirma el 112.