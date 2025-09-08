Dos hermosos toros enmaromados llenan de emoción y aficionados las calles de Villafrechós

Las fiestas de la Virgen de Cabo suponen para los vecinos de Villafrechós y de otros pueblos de la comarca y provincia el volver ... a vivir la emoción de las carreras de la vaca enmaromada por la calles de la terracampina localidad. Algo que este lunes, en la festividad de la patrona, ha tenido lugar con la segunda de las sueltas del tradicional festejo, en el que saltaron a la calle dos hermosos toros y una vaca de la ganadería de Pedro Caminero, con la presencia de cientos de vecinos y visitantes.

Cada uno de los dos hermanos toros, uno negro y el otro colorado, y la vaca, colorada, después de salir desde el toril, situado en el antiguo matadero, recorrieron las calles de Abajo, Alfonso XIII, Santa María, Convento, Rosario, José Antonio, Carrelina y San Pelayo. Fue en la calle de Alfonso XIII, conocida en Villafrechós como La Cítara, donde, por su anchura, se vivieron los momentos de más emoción, que pudieron ser seguidos por numeroso público desde las talanqueras del parque. Los distintos astados dieron buen juego a los aficionados con buenas arrancadas.

El programa del martes, en el último día de las fiestas, contempla, por la mañana, la misa de difunto; al mediodía, la comida de peñas, y por la tarde, carretones para los más pequeños, antes de que, a las 18.00 horas, tenga lugar la última suelta de la vaca enmaromada.