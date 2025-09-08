El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Numerosos aficionados siguieron el festejo desde las talanqueras Laura Aguado

Dos hermosos toros enmaromados llenan de emoción y aficionados las calles de Villafrechós

Este martes, a partir de las 18.00 horas, en el último día de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Cabo, tendrá lugar el último festejo de la popular vaca enmaromada

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:37

Las fiestas de la Virgen de Cabo suponen para los vecinos de Villafrechós y de otros pueblos de la comarca y provincia el volver ... a vivir la emoción de las carreras de la vaca enmaromada por la calles de la terracampina localidad. Algo que este lunes, en la festividad de la patrona, ha tenido lugar con la segunda de las sueltas del tradicional festejo, en el que saltaron a la calle dos hermosos toros y una vaca de la ganadería de Pedro Caminero, con la presencia de cientos de vecinos y visitantes.

