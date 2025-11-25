El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La psicóloga e investigadora Ana Rueda Lozano presenta los resultados de su informe, ante el diputado provincial Alfonso Romo Carlos Espeso

La Diputación de Valladolid presenta los resultados de la Beca de Investigación en Igualdad

La investigación realizada por la psicóloga Ana Rueda Lozano en 30 localidades vallisoletanas revela que, a mayor edad hay más violencia social interiorizada, especialmente en el rango de los 75 a los 94 años

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:09

La Diputación de Valladolid presentó este martes los resultados de su Beca de Investigación en Igualdad, una convocatoria bienal que, desde hace más de una ... década, sirve para tomarle el pulso a las desigualdades que siguen condicionando la vida de muchas mujeres del medio rural. Esta vez, la lupa se ha puesto sobre las violencias interiorizadas en mujeres mayores de 65 años, una población compleja y «muchas veces olvidada e invisibilizada».

