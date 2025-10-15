La Diputación «renueva su apuesta por la igualdad real y efectiva» en el Día de la Mujer Rural

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha clausurado este miércoles los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se han desarrollado a lo largo de toda la mañana en Valoria la Buena. Íscar ha iniciado su intervención realizando un reconocimiento público a las mujeres que han desarrollado su vida en el mundo rural y ha asegurado que «no se puede progresar sin la mitad de la población, que sois las mujeres». «El progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad y, en el medio rural, vuestra presencia es imprescindible para fijar población», ha afirmado.

Asimismo, ha insistito en que «hoy es un día para hacer patente, una vez más, nuestro compromiso por la igualdad, asumiendo un trabajo colectivo, junto con las organizaciones sociales y feministas de la sociedad civil y con la ciudadanía en su conjunto». «Hoy es día de renovar nuestra apuesta por la igualdad real y efectiva», ha añadido, recordando que «en la Diputación de Valladolid concebimos la igualdad como un estado de equidad y justicia para todas las personas en función de sus necesidades, aportaciones y demandas», ha comentado.

Íscar ha reiterado que el trabajo de la Diputación se centra en «poner a disposición de las mujeres herramientas para la consecución de la igualdad, que faciliten el desarrollo de su proyecto de vida en nuestros pueblos», y ha insistido en que «nos comprometemos a seguir implementando también políticas y programas que promuevan la igualdad de género en el acceso a la educación, el empleo, la salud, la participación política y la toma de decisiones en todos los niveles».

Además, ha incidido en que «la apuesta por el empleo sigue siendo la mejor herramienta para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres. No solo proporciona independencia económica, sino también libertad para tomar decisiones, acceso a la cultura y al ocio». Ha subrayado además que este nuevo plan «mantiene el compromiso de la Diputación con el impulso del empleo femenino y el emprendimiento rural, incorporando nuevas medidas que responden a los desafíos actuales de las mujeres en nuestros municipios, como la digitalización, la conciliación o la sostenibilidad».

La jornada de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural se ha iniciado con un taller de Activación Corporal y Emocional a cargo de Virginia Bermejo, actriz y promotora del proyecto 'Telarera: Técnicas teatrales aplicadas a la vida'. Posteriormente ha tenido lugar el pleno ordinario del Consejo Provincial de la Mujer, presidido por el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo.

Durante el mismo se ha hecho balance de las actuaciones más relevantes desarrolladas este año dentro del VII Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género (2023–2026), con el lema «Mujeres y hombres construimos juntos la igualdad real».

Entre ellas, la convocatoria de ayudas económicas destinadas a formación y/o conciliación de la vida familiar, personal y laboral, las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, el programa formativo «Educación para la Igualdad», el proyecto «Ingenias» en colaboración con la UVa, los talleres de prevención del acoso escolar, y los talleres formativos «Digitalización y herramientas para el uso del móvil» y «Nutrición y Salud» dirigidos a las asociaciones del Consejo Provincial de la Mujer. También se ha recordado la Red de Municipios de Igualdad «Hombres por la Igualdad», que este año incorpora a Villaverde de Medina, alcanzando 56 municipios adheridos desde su creación en 2017. Y, finalmente, se ha presentado la formación que llevará a cabo el Consejo Provincial de la Mujer durante 2026.

Plan de dinamización económica

Durante la jornada se ha presentado el III Plan de Dinamización Económica de la Mujer Rural (2025–2028) al Consejo Provincial de la Mujer de mano de Ana Isabel González Sanz, asesora económica del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico. El proyecto recoge 66 medidas estructuradas en seis ejes de actuación, orientadas a impulsar la empleabilidad, el emprendimiento, la formación, la innovación, el acceso a nuevas tecnologías y la conciliación familiar y laboral en el medio rural.

Entre sus objetivos destacan favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral, apoyar la creación y consolidación de proyectos empresariales femeninos, fomentar la digitalización y promover la participación activa de las mujeres en la vida económica, social y cultural de los municipios. De este modo III Plan busca consolidar las oportunidades económicas de las mujeres, minimizar la brecha entre ámbito rural y urbano y garantizar que vivir en el medio rural no suponga un obstáculo añadido en la lucha por la igualdad de oportunidades.

Premios Igualdad de Oportunidades

La jornada ha incluido también la entrega de la XVII Edición de los Premios de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Empresarial, que este año han reconocido a la empresa Natursnacks, Alimentos Deshidratados Españoles S. L., ubicada en Pedrajas de San Esteban, y a la emprendedora Raquel de Dios de la Fuente, con su proyecto 'Truficultura', en Canalejas de Peñafiel.

El jurado ha valorado en Natursnacks su compromiso con la igualdad, la innovación agroalimentaria y la inclusión laboral de mujeres mayores de 50 años, mientras que en Truficultura ha destacado el carácter sostenible e innovador de su iniciativa, así como su aportación al desarrollo rural y a la diversificación económica de un municipio de menos de 500 habitantes. Ambos premios están dotados con 4.000 euros y una obra artística del certamen Artistas por la Igualdad 2023.

Para terminar con el acto el presidente, además de felicitar a las premiadas y darles las gracias por «esa valentía a la hora de decidiros a emprender y poner en marcha esos negocios en el medio rural, en nuestros pueblos», quiso recordar que «las políticas de igualdad deben ser transversales e impregnar el conjunto de nuestras actuaciones» y ha cerrado su discurso animando a las asistentes a seguir avanzando: «os pido que nos ayudéis a construir entre todos, mujeres y hombres, una igualdad real. Deseando que entre todos logremos una sociedad más justa, más igual y más equitativa, os deseo a todas que disfrutéis de la celebración de este Día Internacional de la Mujer Rural, que el próximo año se celebrará en Olmedo».