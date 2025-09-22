Detonan numerosos explosivos hallados durante unas obras en La Unión de Campos

Sucesos en ValladolidDetonan numerosos explosivos hallados durante unas obras en La Unión de Campos
El propietario de un cobertizo se topó con una caja repleta de material pirotécnico y alertó a la Guardia Civil
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:11
La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la destrucción controlada de numeroso material explosivo localizado durante unas obras en un cobertizo de una vivienda en La Unión de Campos.
Las actuaciones se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino de la citada localidad comunicó a los agentes que había encontrado un objeto sospechoso mientras realizaba obras de reparación en un cobertizo de la vivienda.
Inmediatamente, agentes de Seguridad Ciudadana verificaron la presencia del objeto e inmediatamente procedieron a establecer un perímetro de seguridad.
Posteriormente, el personal especializado perteneciente al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, una vez personados en el lugar, se hizo cargo del material, consistente en un petardo cebo de trilita de 97 gramos, un detonador completo pirotécnico con mecha, dos detonadores pirotécnicos de cobre, ciento diez centímetros de mecha lenta, cinco petardos pirotécnicos de feria de 3 gramos, un bote de polvo pirotécnico de 23 gramos de peso y una granada ofensiva de mano, simulada. Todo ello fue trasladado a un lugar seguro para su destrucción de manera controlada.
La Guardia Civil recuerda que «cuando alguna persona localice algún tipo de artefacto u objeto sospechoso que pudiera ser explosivo, se abstengan de realizar cualquier tipo de manipulación sobre el mismo para evitar desgracias personales, y se comunique inmediatamente a los teléfonos 062 o 112.
Recomendaciones ante el hallazo de explosivos:
-No tocar, no mover ni alterar en modo alguno el objeto.
-Señalar el lugar para poder reconocerlo posteriormente.
-Dar aviso a la Guardia Civil al teléfono 062 o al 112.
-La atención de estas incidencias es prioritaria y no deben temer ningún tipo de sanción.
-Se desaconseja totalmente transportar el objeto hasta un lugar apartado y abandonarlo allí ya que, además del peligro inherente al transporte, se abandona un objeto peligroso a una situación descontrolada volviéndose más peligroso dado que puede sufrir acciones que le hagan explosionar.
