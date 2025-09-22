El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente examina parte del material explosivo localizado. El Norte

Sucesos en Valladolid

Detonan numerosos explosivos hallados durante unas obras en La Unión de Campos

El propietario de un cobertizo se topó con una caja repleta de material pirotécnico y alertó a la Guardia Civil

El Norte

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:11

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la destrucción controlada de numeroso material explosivo localizado durante unas obras en un cobertizo de una vivienda en La Unión de Campos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino de la citada localidad comunicó a los agentes que había encontrado un objeto sospechoso mientras realizaba obras de reparación en un cobertizo de la vivienda.

Inmediatamente, agentes de Seguridad Ciudadana verificaron la presencia del objeto e inmediatamente procedieron a establecer un perímetro de seguridad.

Noticias relacionadas

Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo

Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo

Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Posteriormente, el personal especializado perteneciente al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, una vez personados en el lugar, se hizo cargo del material, consistente en un petardo cebo de trilita de 97 gramos, un detonador completo pirotécnico con mecha, dos detonadores pirotécnicos de cobre, ciento diez centímetros de mecha lenta, cinco petardos pirotécnicos de feria de 3 gramos, un bote de polvo pirotécnico de 23 gramos de peso y una granada ofensiva de mano, simulada. Todo ello fue trasladado a un lugar seguro para su destrucción de manera controlada.

La Guardia Civil recuerda que «cuando alguna persona localice algún tipo de artefacto u objeto sospechoso que pudiera ser explosivo, se abstengan de realizar cualquier tipo de manipulación sobre el mismo para evitar desgracias personales, y se comunique inmediatamente a los teléfonos 062 o 112.

Recomendaciones ante el hallazo de explosivos:

-No tocar, no mover ni alterar en modo alguno el objeto.

-Señalar el lugar para poder reconocerlo posteriormente.

-Dar aviso a la Guardia Civil al teléfono 062 o al 112.

-La atención de estas incidencias es prioritaria y no deben temer ningún tipo de sanción.

-Se desaconseja totalmente transportar el objeto hasta un lugar apartado y abandonarlo allí ya que, además del peligro inherente al transporte, se abandona un objeto peligroso a una situación descontrolada volviéndose más peligroso dado que puede sufrir acciones que le hagan explosionar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  8. 8

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detonan numerosos explosivos hallados durante unas obras en La Unión de Campos

Detonan numerosos explosivos hallados durante unas obras en La Unión de Campos