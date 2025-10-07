El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Campo de fútbol del Club Deportivo La Seca. M. Á. R.

Desvalijan y destrozan de madrugada el bar del campo de fútbol de La Seca

Autores desconocidos rompieron todo lo que encontraban a su paso y también irrumpieron en los vestuarios para llevarse material deportivo

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Martes, 7 de octubre 2025, 15:10

Autores desconocidos asaltaron en la madrugada del pasado sábado el campo de fútbol del Club Deportivo La Seca para desvalijar el bar de las instalaciones ... deportivas y dejar un reguero de destrozos en todo el mobiliario que encontraban a su paso. Al parecer, se llevaron consigo prácticamente todas las bebidas que había en el negocio hostelero, además de la cafetera y el café, servilleteros, menaje y otros accesorios.

