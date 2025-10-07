Desvalijan y destrozan de madrugada el bar del campo de fútbol de La Seca

Autores desconocidos asaltaron en la madrugada del pasado sábado el campo de fútbol del Club Deportivo La Seca para desvalijar el bar de las instalaciones ... deportivas y dejar un reguero de destrozos en todo el mobiliario que encontraban a su paso. Al parecer, se llevaron consigo prácticamente todas las bebidas que había en el negocio hostelero, además de la cafetera y el café, servilleteros, menaje y otros accesorios.

Pero no solo eso. También irrumpieron en los vestuarios para llevarse material deportivo como balones de competición, la nevera del banquillo que utilizan los jugadores, una ducha, productos de limpieza y hasta las regletas de las cámaras frigoríficas. A todo ello cabe añadir que causaron importantes destrozos en el bar, rompiendo la plancha y otros utensilios del establecimiento.

«Este acto no solo repercute al bar, sino a todas las personas que forman parte del fútbol de La Seca: jugadores, aficionados y todos los que disfrutan del deporte y lo apoyan», lamenta el presidente del club, Juan Domínguez, quien reconoce que el negocio hostelero «es una base importante de financiación». Asimismo, advierte de que «el material robado es profesional y está marcado, por lo que si se ofrece se ruega que nos lo comuniquen».

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil y la dirección del equipo, que está trabajando para evaluar los daños, solicita la colaboración ciudadana por si alguien pudiera haber visto alguna actitud sospechosa esa madrugada. «El club está valorando los daños y trabajando para reponer y reparar lo sustraído lo antes posible; si alguien ha visto algo sospechoso o dispone de información que pueda ayudar, puede ponerse en contacto con el Club Deportivo La Seca o con la Guardia Civil», explica el CD La Seca, que también agradece «el apoyo, la comprensión y la solidaridad de todos los vecinos».