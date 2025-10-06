Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces

E. E. Lunes, 6 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Los usuarios de Castilla Termal Monasterio de Valbuena de Duero no daban crédito este domingo por la tarde a lo que estaba sucediendo. Eran aproximadamente las 18:00 horas y estaban disfrutando de la piscina interior del balneario cuando el personal les instó a abandonar el agua. Al principio, muchos no entendían qué es lo que ocurría, aunque minutos después los empleados, además de pedirles disculpas, les explicaron la razón de esa obligación: la aparición de heces en el agua.

Inmediatamente, la cadena aplicó el protocolo interno de actuación y desalojó el vaso para proceder a la desinfección y limpieza de las aguas. «En ese momento no había mucha gente, unas seis personas; en cuanto se detectó, se aplicó el protocolo, se dijo a la gente que saliera y se aplicaron una serie de productos específicos para desinfectar el agua», explican fuentes de Castilla Termal.

Estas mismas fuentes insisten en que se trata de un hecho «puntual y excepcional», inicialmente atribuido a un accidente o descuido, ya que «es la primera vez en la historia que pasa algo así».

Este lunes, fuentes del complejo han confirmado que se está trabajando «con total normalidad». Tras el desalojo de la piscina «por causas ajenas al hotel», la compañía ha pedido disculpas a los clientes afectados y les ha ofrecido la posibilidad de poder disfrutar de dos horas completas en la piscina termal en la fecha y hora que mejor les convenga.

