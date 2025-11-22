El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de la retirada de miles de gallinas sacrificadas. EFE
Valladolid

Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar

Siete de las 95 explotaciones de Valladolid han tenido que sacrificar a todos sus ejemplares, lo que ha mermado a la mitad la cantidad de gallinas ponedoras de la provincia

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:43

Ha pasado un mes desde que se detectó el último foco por el virus de la gripe aviar en una granja de Ataquines y más ... de sesenta días desde que el primer caso fuera notificado en una nave de Olmedo, desde entonces el sector avícola se puso en alerta y desde entonces seguimos en situación de «máximo riesgo».

