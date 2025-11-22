Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar

Ha pasado un mes desde que se detectó el último foco por el virus de la gripe aviar en una granja de Ataquines y más ... de sesenta días desde que el primer caso fuera notificado en una nave de Olmedo, desde entonces el sector avícola se puso en alerta y desde entonces seguimos en situación de «máximo riesgo».

La evolución de esta enfermedad llevó incluso a tomar la obligación estatal de confinar a todas las aves de corral desde el pasado 13 de noviembre. Una situación excepcional para mitigar la propagación de los contagios que terminan en unos días con la muerte de las aves, contagios que han afectado de forma especialmente dura a la provincia de Valladolid. Aquí se han declarado siete de los catorce casos en aves de corral de España y aquí se han sacrificado 2,1 millones de aves sobre un censo de 4,2 con el que cuenta Valladolid.

Un duro golpe para el sector avícola local que traduce su actividad en 95 explotaciones avícolas repartidas a lo largo y ancho de la provincia. Dos empresas incubadoras (instaladas en Boecillo y Montemayor de Pililla), un total de 31 explotaciones de selección y producción de puesta de huevos y 62 relacionadas con la actividad de cría, selección y producción de carne. Olmedo (con cinco empresas dedicadas tanto a puesta como a carne) y Ataquines (con seis negocios destinados a la cría y venta de carne) han sido las zonas más golpeadas, pues concentran, junto con Aguasal, todos los focos de contagio declarados en Valladolid.

«Se llevan a cabo unas medidas muy concretas cuando sucede algo así para frenar y evitar nuevos casos cuanto antes», explica Alexis Codesal, presidente de la Asociación Defiende tu Avicultura. De hecho, desde que se tuviera conocimiento del primer caso, el 19 de septiembre, se activó protocolo sanitario vigente y encaminado a prevenir, detectar y controlar posibles casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en personas expuestas a estas aves. Pese a que el riesgo de transmisión a humanos es bajo para la población general puede ser mayor para aquellos que tienen contacto directo con aves infectadas, por ejemplo, durante las actividades de sacrificio, limpieza de las granjas.

«Hemos analizado ya decenas de pruebas PCR para descartar la presencia de la gripe A variante H5N1 en el área respiratoria en estas personas. Ningún resultado ha sido positivo», explica José María Eiros Bouza, director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. Es precisamente el lugar al que se envían las numerosas pruebas de cribado que llevan semanas analizando y desde donde explican además la importancia de la vacuna contra la gripe estacional en relación a esta enfermedad. «Las personas que se vacunan de forma reiterada contra la gripe crean una respuesta que les hace optimizar su reacción frente a otras variantes, como es el caso de la gripe aviar», expone el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Río Hortega y catedrático de esa especialidad en la Universidad de Valladolid.

Siete focos en un mes en la provincia 19 de septiembre, Olmedo Primer foco detectado en una granja de 760.000 gallinas.

1 de octubre, dos focos, Aguasal y Olmedo La nave de Aguasal con 14.000 gallinas y la de Olmedo con 88.000 notificaron a las autoridades sanitarias casos de contagio por gripe aviar.

6 de ocubre, Olmedo Un nuevo foco de esta enfermedad con alta mortalidad en aves es registrado en unas instalaciones de Olmedo que cuentan con 727.000 gallinas.

10 de octubre, Olmedo La localidad vuelve a contar con positivo por gripe A variante H5N1 en una nave con 66.000 animales.

15 de octubre, Olmedo La Junta notificia una nuevo foco en una de las cinco empresas de gallinas ponedoras de la localidad, contaba con 315.000 aves.

20 de octubre, Ataquines Continúa el goteo de casos, esta vez en Ataquines en una nave con 54.000 animales.

Las pruebas PCR se repetirán de nuevo en unas semanas, cuando finalicen las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección de las naves afectadas. Además, se vigilará especialmente durante dos semanas más la aparición de posibles síntomas entre personas que hayan participado en estas actividades. «El periodo de incubación en animales es de unos cinco días y desde hace un mes no hay nuevos contagios, lo que nos lleva a pensar a que estamos más cerca de una situación de normalidad, pese a que se ha perdido el 4% del total de las gallinas ponedoras de España no es una cifra especialmente significativa a nivel nacional«, añade por su parte Alexis Codesal, presidente de la Asociación Defiende tu Avicultura.

Al detectarse un solo caso se han de eliminar todas las aves de la instalación, por lo que estas semanas se han llevado a cabo en Valladolid sacrificios masivos en las granjas afectadas. Se realizan en habitáculos específicos y herméticos en los que se somete a las aves a altas cantidades de CO2 antes de ser incineradas. «Es la opción más rápida y menos traumática para los animales», apunta Codesal.

La Junta ha destinado 6,5 millones de euros para el sacrificio, limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas

A las tareas de sacrificio le siguen las de limpieza y desinfección mediante virucidas, bactericidas, equipos de alta presión y la combinación de varias técnicas como la limpieza con desinfectantes en forma de humo. «Después se toman muestras con hisopos que se pasan por todas las superficies para garantizar que no hay ni rastro de gripe aviar. Las empresas se juegan mucho», admite el presidente de la Asociación Defiende tu Avicultura.

A partir de ahora se abre un nuevo e incierto panorama para el sector que ha mermado en la mitad su población avícola. Las explotaciones afectadas necesitarán al menos un año para recuperarse de este revés. Primero porque hay que pedir a las incubadoras nuevos huevos, esperar varias semanas para tener crías de gallinas jóvenes y entre cuatro y seis meses para que comience la puesta de huevos.

«Dos millones de gallinas no se reponen de un día para otro. Tendrán que hacer frente a la repoblación de los animales y no será hasta dentro de un año cuando puedan producir con normalidad, añade Ignacio Miranda, responsable de comunicación del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Pone en valor el esfuerzo que llevan a cabo los trabajadores de las explotaciones a diario »con medidas de prevención y de bioseguridad para evitar los contagios de un virus que puede propagarse de forma extremadamente fácil«, expone. Enemigo del frío, las bajas temperaturas pueden suponer una aliciente más para volver a la normalidad en las explotaciones. »El hecho de que en Valladolid las explotaciones se encuentren cerca unas de otras no ha ayudado al avance de los casos«, finaliza.

Ayudas urgentes

Por su parte, este jueves tras el Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla anunciaba la puesta en marcha de ayudas por valor de 6,5 millones de euros para poder dar respuesta inmediata a los focos confirmados. Esta partida incluye únicamente los gastos derivados del sacrificio de los animales y la destrucción de todos los medios de producción, así como la limpieza y desinfección de las explotaciones ganaderas afectadas. Aunque el portavoz anunció próximas ayudas (aún sin importe conocido) destinadas a la reposición y la adquisición de aves para que el sector productivo y su empleo se vean lo menos afectados posible hasta que puedan recuperar su actividad.