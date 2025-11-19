El clamor de los clientes con el incremento de precio: «Ni huevos ya podemos comer» La crisis de la gripe aviar en España ha encarecido este producto un 22,5% en un año

Esther Bengoechea Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

«La mayor subida se dio hace unas pocas semanas, que se incrementó 50 céntimos la docena», señala Marta Obeso, responsable de Panadería Obeso en el mercado de Abastos de Palencia, en referencia al precio de los huevos. «La gente se queja muchísimo porque se supone que el huevo era el alimento más económico y más básico y dicen mucho la típica frase de 'Ni huevos podemos comer'. Sí que es verdad que han subido, pero visto de otra manera sigue siendo lo más barato porque la alimentación en general ha subido toda», analiza Marta Obeso, quien asegura que sí que ha podido encarecerse el precio un euro en el último año, pero que la última subida (la de 50 céntimos) había sido la más fuerte porque antes se hacía de 10 en 10 céntimos.

Incide en el incremento de los huevos, que primero se debió al envío a «Estados Unidos porque tenían carencia y los demandaban, por eso los pagábamos más caros porque no había tantos y ahora están más caros por el problema de la gripe aviar».

La OCU denunciaba recientemente una nueva y fulminante subida en el precio de los huevos, la segunda en lo que iba de año, que había elevado el coste de las categorías más económicas en 1 euro respecto a hace apenas seis meses, lo que representaba un incremento del 50%. Esta subida, que se suma a una tendencia inflacionista iniciada en 2021, supone un incremento acumulado del 137% en los huevos más baratos (categoría M) y del 119% en los de tamaño L.

La crisis de la gripe aviar en España –que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España– ha provocado que el precio de este alimento específico se dispare, según los datos del INE. Un encarecimiento que alcanza el 21,7% para el conjunto del ejercicio y un 22,5% si se toma como referencia para hacer la comparativa octubre de 2024.

«La gente no compra menos huevos. Se quejan mucho, pero los siguen cogiendo porque no hay alimento más económico», explica Marta Obeso, quien señala que este incremento en la materia prima repercutirá en el siguiente pedido «en todos los productos que lleven huevo, como magdalenas, bizcochos...».

Por su parte, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, Avianza, ha publicado un comunicado para calmar la incertidumbre de los usuarios de carne de pollo en relación a la gripe aviar. «Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad en el abastecimiento de carne avícola española a las cadenas de distribución y a los consumidores, como siempre con las máximas cotas de calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad».