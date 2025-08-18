El cuarto encierro de Peñafiel se desarrolla con la manada partida y sin incidentes

El cuarto encierro de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Peñafiel se ha desarrollado con seis toros de Albarreal, que han logrado ... completar una carrera limpia y sin incidentes en el último festejo urbano de las fiestas.

A las 9.30 horas, de forma puntual salían desde los corrales los seis toros de Albarreal, acompañados de los bueyes. Desde el primer momento, cinco astados tomaron la delantera, abriendo paso en la calle con una carrera rápida, en la que algún corredor tuvo que apartarse antes de lo que quisiera. Alguno, incluso, tuvo que tirarse al suelo para no ser arrollado por los toros que venían muy deprisa. Los cinco toros, junto con los bueyes que venían por detrás, llegaron rápido a la plaza. El sexto astado quedó suelto e hizo la carrera a un paso más lento, aunque consiguió alcanzar sin problemas la plaza del Coso.

Acto seguido se celebró la tradicional capea, en la que se soltaron toros por dentro y por fuera del ruedo. Se soltaron novillos de Arriazu, que ofrecieron buen juego y pusieron la emoción al saltar varias veces al callejón. Momentos peligrosos en los que, no obstante, no hubo que lamentar heridos.

El festejo terminó con la suela de cuatro vacas, que dieron por finalizadas las fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Peñafiel.